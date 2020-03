Investigan extraño asesinato de mujer en Eusebio Ayala

Como todos los días, Rosana Gisel Guzmán se levantó ayer para iniciar su jornada laboral, en la ciudad de Eusebio Ayala, Cordillera, sin saber que encontraría la muerte horas más tarde. A las 07.00 abrió su local comercial que ella misma atiende, y en ese momento una persona, que aún no fue identificada, la atacó sin mediar palabras, propinándole varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, y la dejó tendida en el suelo.

Tras el ataque, el desconocido se dio a la fuga dejando abierta la puerta del local.

Los primeros clientes que llegaron hasta su comercio, donde entre otras cosas, realizaba recarga de saldos para teléfonos celulares, la encontraron ya sin signos de vida.

El atacante huyó sin haberse llevado ningún objeto. Por este motivo surgió con fuerza la versión de que se está ante otro caso de feminicidio, que sería el sexto en lo que va del año, aunque esta hipótesis no está completamente confirmada por parte de los intervinientes.

“Las pertenencias de la mujer están intactas, tenía joyas, anillos, el manojo de llaves del local y de la caja fuerte estaban bajo su cuerpo. Creemos que podría ser un crimen de trasfondo pasional”, explicó el comisario Juan Valdez, jefe de la comisaría de la mencionada localidad.

Agentes de la sede policial llegaron al lugar para levantar evidencias, junto con sus colegas del Departamento de Criminalística.

Las pesquisas por parte de la Fiscalía estarán a cargo del fiscal José Morínigo, que indicó que aún no se puede hablar de feminicidio. “Todavía no tenemos muchos datos al respecto. No se conocía a la pareja de la chica, por lo tanto, sería hasta irresponsable hablar de feminicidio aún”, explicó.