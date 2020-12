Investigan a docente por presunto maltrato en una clase virtual

La decisión del sumario debía analizarse ayer. Hasta la hora de cierre de esta edición, aún no se había tocado el caso en el orden del día de la sesión ordinaria del consejo directivo de Filosofía.

Ante la dificultad de una estudiante por realizar una tarea, el profesor responde de una extraña manera indicando que es problema de la estudiante y que no existen los dramas de salud mental.

“Es problema de algunos que mal confunden las estupideces que dicen salud mental, mba’e salud mental, no existen esas porquerías, son estupideces que crean sicólogos pelotudos que no creen un carajo lo que es la vida”, respondió el educador en plena clase virtual.

El profesor continuó con su ponencia sobre el tema.

“Salud mental piko, falta de atención, falta de creatividad. Algunos tienen esto porque son inútiles, no hacen ejercicio, no disfrutan la vida, estudiamos esa fase, ansiedad de la persona, no existe la ansiedad”, refirió.

Los estudiantes de la carrera aseguran que este tipo de actos son repetitivos en el docente Fernández.

“Siempre sale con este tipo de cosas en las clases, no es la primera vez”, comentaron los jóvenes universitarios.

DESCARGO. El docente Gustavo Fernández aseguró en su defensa que lo que dijo en la clase solo se refería a la pandemia y a la falta de experiencias en salud mental sobre estos temas.

“Lo raro es que esto ya pasó hace un tiempo y me quieren sumariar, cuando yo con mis alumnos que se sintieron ofendidos ya arreglé todo en la facultad”, expresó.

Dijo que el audio de la clase se difundió sin su consentimiento, por lo que está tomando acciones legales.