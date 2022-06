Investigación de lavado de dinero caldeó el debate entre senadores

Referentes del abdismo y la oposición hicieron frente a esta acusación y sostuvieron la gravedad del tema que está sacudiendo al país.

Tampoco faltaron las fuertes críticas a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por la falta de resultados.

“Si me preguntan, si creo que la Fiscalía va a investigar. No creo. No lo hicieron y no lo van a hacer. El problema del lavado de dinero en el Paraguay es mucho más profundo y grave de lo que nos imaginamos”, señaló el liberal Enrique Buzarquis.

El mismo fue el impulsor de la resolución, que al final tendrá una serie de modificaciones la próxima semana.

“¿Por qué aparece en escena Arnaldo Giuzzio? Se fue a vacacionar con un narco. Lo quieren hacer paladín de la justicia, agarrar la Fiscalía y acabar con un líder político de suma importancia. El cuento está claro. No somos boludos”, increpó el cartista Sergio Godoy en defensa de HC.

“Evidentemente que la Fiscalía no tiene ninguna confianza. No ha demostrado tener fuerza, capacidad para luchar contra estos flagelos”, dijo el luguista Hugo Richer.

“Por lo menos, no le voy a pedir al patrón para mi pasaje. Él no puede luego viajar”, ironizó Buzarquis sobre HC.

“Estos grupos que financian campañas electorales, es como entregarle el alma al diablo. Tiene fecha de vencimiento. Una vez que se adueñen del Paraguay y crezca el negocio del lavado y el crimen organizado, va a ser tarde”, advirtió el senador liberal.

“Estoy en contra de este disparate”, refirió el cartista Silvio Ovelar. “Lamento profundamente que el presidente de mi partido haya dicho que es Marito y Hugo en contra de Cartes. No insulten la inteligencia del pueblo”, sentenció la oficialista Blanca Ovelar.



La Fiscalía no quiere investigar porque la señora Sandra Quiñónez es empleada del Grupo Cartes, le guste o no.

Enrique Buzarquis,

PLRA.



No hay nada que esconder. Seremos objeto de burla. El que quiera viajar para este disparate que se pague de su bolsillo.

Sergio Godoy,

ANR-Cartismo.



Rechazo que sea un rebusque del presidente en la interna del Partido Colorado. Esta realidad excede por lejos.

Blanca Ovelar,

ANR-Abdismo.



Piden interpelar a Arregui y Orué

La senadora progresista Desirée Masi propuso la convocatoria al titular de la Seprelad Carlos Arregui y al titular de la Subsecretaría de Tributación, Óscar Orué.

Ante las dudas que se plantearon sobre si correspondía o no dentro del marco de la investigación que se estaría realizando, se dejó la discusión sobre esta posibilidad a cargo de la mesa directiva del Senado.

“La Fiscalía no investiga. Mentira. Que se le cite acá al ministro de la Seprelad. Vamos a interpelarlo, que venga en sesión reservada, vamos a entender la situación, que explique cuál es el informe”, reclamó Masi.

“Que venga Carlos Arregui, que cuenta con todos los informes, que puede hacer en sesión reservada, que cuente efectivamente con documentos ahí”, insistió.

“No nos van a correr con la vaina con la interna colorada”, advirtió. “Es una cortina de humo, si el informe es un mamotreto, si hay duda, que se le convoque a los dos, al de la Seprelad y al viceministro de Tributación”, sugirió la senadora.

“Si no es cierto, tendrán derecho de decir que es un mamotreto”, señaló.