Inversión en obras se paralizará con déficit fiscal del 2%, según MOPC

El funcionario resaltó que la institución ya no podrá invertir unos USD 200 millones que previeron utilizar en noviembre y diciembre, por lo que las obras públicas se paralizarán, lo cual empeorará la recesión económica del país.

“Si ahora se aprueba como tal (el tope del déficit del 2%), no vamos a poder pagar en noviembre y diciembre por las obras que ya están corriendo. Vamos a tener que decirles a las empresas que esperen un poco, hasta marzo, porque en enero y febrero no vamos a tener presupuesto y diciembre será un mes muy malo para los constructores”, enfatizó.

Siguió: “Tenemos la plata, pero tendremos que respetar el límite del 0,5 más (que se aprobó) y Hacienda no nos va a permitir usar los recursos. Esto le va a dar un frenazo a la economía. Lo que se hizo no está bien, fue quizás más político, y ese límite de 0,5 que aumentaron no será suficiente para la dinámica que estábamos teniendo”.

Por otro lado, Velázquez insistió que lo ideal era que se apruebe el 3% de déficit fiscal. “Tenemos solo un pequeño margen para invertir este año, necesitábamos del 3%. Nosotros teníamos planteado ejecutar USD 200 millones para estos dos meses que faltan, unos USD 120 millones para noviembre, que tenemos certificados de obras para pagar, y USD 85 millones más para diciembre. Esto ya incluye los USD 22 millones que probablemente ya se presenten en la ruta bioceánica”, argumentó.

El funcionario resaltó que esta situación se da por el aumento de las inversiones en obras, que no estuvo acompañado con la recaudación estatal. “Este déficit se da porque nuestra ejecución es mucho más alta en inversiones que en años anteriores, donde las ejecuciones eran del 60% y 65%. Nosotros queríamos llegar al 85% y eso nos da muchos más gastos de capital”, añadió.

Recordemos que de su presupuesto de G. 5,9 billones para este año, el MOPC ejecutó hasta el mes de octubre G. 3,8 billones (USD 605,6 millones al cambio actual), lo que significa que la cartera ya invirtió el 64% de sus recursos a dos meses de que finalice el año (ver infografía).