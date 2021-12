Inversión para inclusión debe ser mayor

Exclusión escolar. El 15% de los niños con discapacidad no asisten a las instituciones educativas en América Latina y el Caribe, uno de los datos del documento regional. Si bien se destacan avances en el tema, con la promulgación de normativas que instan a la inclusión, como la ley Nº 5136/14 “de Educación Inclusiva”, en Paraguay todavía existen brechas que afectan al sector. Las personas con discapacidad tienen menos oportunidad de acceder a una educación formal; el analfabetismo es cinco veces mayor en esta población.

TEMPRANA. La especialista María Elena García Mora, autora del reporte, cuenta en una nota con nuestro diario que es necesario ampliar las voces de las organizaciones de personas con discapacidad, aumentar la inversión para la inclusión educativa y que los niños con discapacidad lleguen a la escuela lo más temprano posible.

“Si tienes niños que desde la primaria no ven a compañeros con discapacidad porque no están sus aulas en sus escuelas y después van a sus trabajos y no ven a personas con discapacidad se siguen creando esos prejuicios hacia las personas en todo el mundo”, expresa.