Mi amigo Jorge es un comprador compulsivo de chucherías inservibles, adicto de las redes sociales y un participante contumaz de cuanto sorteo propongan en los programas de radio. Es un hombre que vive por y para los demás, pero no con un sentido altruista; más bien por una necesidad casi enfermiza de reconocimiento. Quiere que todos sepan de él... o quería. Permítanme contarles su caso. Su rasgo más notorio es la de consumidor globalizado. Con la temeridad y la ambición de los adelantados españoles, Jorge se sumerge en las peligrosas aguas virtuales del comercio internacional para alzarse con un zapatero sueco, un pelapapas chino o un sacacorchos erótico de la India, no importa que tenga los zapatos regados por todo el departamento y que jamás pele un tubérculo. Supongo que el adminículo indio sí lo usa, quiero creer que exclusivamente con fines gastronómicos. Lo cierto es que para emprender estas aventuras de comprador extravagante tiene fichadas cuatro o cinco tarjetas de crédito en las diferentes plataformas de comercio virtual. Alguna vez le pregunté cómo hace para recordar todas esas contraseñas, ya que mi desmemoria convierte en pesadilla cualquier operación que me vea obligado a ejecutar con el dinero plástico. Me respondió que su memoria tampoco es buena, pero que no le preocupa porque aceptó que la máquina registre permanentemente hasta el último dato necesario para cualquier transacción. Todo está ahí, en esa memoria artificial omnisciente. Él solo bucea, elige y con un click compra. Tiene una fe ciega en esa cosa amorfa e impersonal que llamamos internet. Jorge es de hecho un internauta a tiempo completo. Pasa incontables horas enterándose de lo que hacen los demás según lo que vayan subiendo a las redes (los stalkea), y dando cuenta de sus propias acciones con una ristra interminable de fotos y comentarios cursis (posteos) con los que va desgranando las horas. Desde su desayuno diario y la selección de prendas (su aufit), pasando por una galería de autorretratos (selfis) en compañía de todo aquel que haya tenido la (mala) suerte de toparse con él durante la jornada. Pasar cerca suyo es terminar atrapado en el registro virtual público. Un paseo rápido por cualquiera de sus perfiles es suficiente para saber dónde vive, con quién, cómo es el lugar, quiénes son sus amigos, quiénes integran la familia de cada uno de sus amigos, dónde viven ellos, cómo viven ellos. Es como una puesta en escena permanente. Uno puede adivinar detalles de su departamento o reconstruir mentalmente su vestuario sin siquiera conocerlo. Da la impresión de que vive más en la nube que en el mundo físico. Jorge completa su lista de obsesiones con una idea bastante singular de lo que supone ser exitoso: ganar algún sorteo. Que yo sepa, el azar nunca lo ha tratado bien. Como mucho salió sorteado cuando definían quién se hacía cargo de cubrir turnos laborales en días festivos. Acaso por eso mismo se emperra con el asunto y llama a cuanto programa de radio oferte algún premio, no importa qué. Así termina dando su dirección, número de cédula, de teléfono, edad y hasta de su talla en pos de conseguir una remera, kepis o un paquete de yerba. Esta generosidad tan peculiar de compartir su vida o la proyección editada de ella y sus datos más personales con cualquiera se cerró, sin embargo, de manera abrupta hace unas semanas. Me lo encontré accidentalmente haciendo compras en un supermercado. Estaba refunfuñando solo, hablaba consigo mismo. Lo saludé de lejos y pretendí esquivarlo para evitar lo que podía ser una conversación larga y aburrida sobre alguna nueva tontería publicada en las redes. Me alcanzó y me reclamó por qué no estaba despotricando contra el censo poblacional que pretenden hacer la próxima semana. ¿Cuál es el problema con eso?, pregunté sorprendido. ¿Cómo cuál?, respondió furioso, esa gente quiere entrar a mi casa y preguntar cómo vivo o con quién. ¿Para qué? No señor, con mi intimidad no se mete nadie. Y se fue, furioso, no sin antes hacerse una selfi conmigo y subirla a las redes.