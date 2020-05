Interior avisa que si hay desorden se suspende cuarentena inteligente

Acevedo comentó también que habrá una disminución de la presencia fiscal en las calles, pero los controles no van a desaparecer. “Ya no nos vamos a preocupar tanto por si el señor Juan Torres tiene su documentación en regla. Lo que nos vamos a preocupar es si el lugar en el que va a trabajar Juan Torres se adapta al protocolo del Ministerio de Salud. Vamos a controlar si el lugar al que va a trabajar cumple con las condiciones”, expresó el ministro en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Respecto al papel que seguirá desempeñando el Ministerio del Interior, Acevedo indicó que en su momento solicitaron mucho la participación de los fiscales, quienes ayudaron, junto con policías y militares, en un control que “se volvió estupendo”. “Nuestro inconveniente ahora es que vamos a quedarnos medio solos los policías y los militares, porque los fiscales van a participar de nuevo en sus roles naturales, habrá una disminución de la presencia fiscal en las calles”, detalló.

No obstante, recalcó que no se disminuirá el control sanitario, exigiéndose la utilización de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. “Vamos a tener barreras policiales, vamos a tener control. Van a estar fiscales también, pero no la cantidad que teníamos antes. Que la gente no se engañe, va a haber control, porque esto no tiene por qué ser un carnaval. Es más, si hay caos y desorden vamos a tener que cerrar todo de vuelta”, afirmó Acevedo.

CONNACIONALES. Por otro lado, sobre los connacionales que llegan del extranjero, aclaró que no se trata solamente de una cuestión de Salud Pública, sino también de logística. “Hay que ubicar, distribuir, controlar sanitariamente y traerlos prácticamente a escondidas a los compatriotas que están en el exterior”, lamentó. Dijo que esta situación acontece porque hay comunidades que no son solidarias, porque son ignorantes, tienen miedo o son mezquinos.

Agregó que se encargan de albergar a los paraguayos que vienen de afuera, porque el connacional debe ingresar a su país respetando todas las condiciones sanitarias.

En cuanto a la labor del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, reivindicó la moral y el comportamiento del titular de la cartera sanitaria, luego del escándalo de los insumos que llegaron de China y fueron rechazados. “Acá tiene que haber una solución jurídica. El Ministerio Público tiene que investigar con documentos ciertos y después al Poder Judicial. Tiene que haber una reconversión moral de la República, no solamente una reconversión administrativa”, apuntó Acevedo.

Añadió que en Paraguay lamentablemente hay dos culturas, la cultura de la corrupción y la cultura de la sospecha, que cada vez es superior. “Lo malo no está en la corrupción, sino en la impunidad”, subrayó el ministro.