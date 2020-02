Inter y el DIM clasifican a la Fase 3 de la Copa

La Copa Libertadores sigue su desarrollo y conoce a los primeros clasificados para la Fase 3. El Deportivo Independiente Medellín colombiano, dirigido por compatriota Aldo Bobadilla, que en la ida ganó por 4-0 al Deportivo Táchira, ayer cayó por 2-0. Espera al ganador de Atlético Tucumán vs. The Strongest; de esta llave surgirá el rival de Libertad, Boca Jrs. y Caracas. Otro clasificado es el Internacional de Brasil, uno de los que conoce bien esta competencia, que superó de local por 2-0 a U. de Chile, goles de Gabriel Boschilia a los 43' y Marcos Guilherme a los 76'. En la ida fue 0-0 en tierras chilenas. Inter jugará contra Tolima de Colombia y el ganador de esta llave iría a fase de grupos con Gremio, la U. Católica y América de Cali.

Copa Sudamericana. Se registraron dos partidos: Sport Huancayo de los paraguayos Carlos Neumann y Milton Benítez, ambos jugaron, rescató un empate (1-1) importante ante Argentino Jrs., en la ida por 2ª Fase. La vuelta será el 25 de febrero. En otro partido de local el Atlético Grau de Perú, donde milita el portero Bernardo Medina (ex Luqueño, Capiatá, Gral. Díaz), perdió por 2 a 1 contra River Plate de Uruguay. La revancha se jugará en Uruguay también el 25 de febrero.

Hoy continúan los partidos por Libertadores: Palestino (Chi) vs. Cerro Largo (Uru); Tucumán (Arg) vs. The Strongest (Bol). Sudamericana: Huachipato (Chi) vs. Dpvo. Pasto (Col); Lanús (Arg) vs. U. Católica (Ecu) y Llaneros (Ven) vs. Liverpool (Uru).