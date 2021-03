Intensivistas, “al límite”, piden a Salud insumos y "¡vacunas, ya!"

También piden que se aseguren la provisión continua y oportuna de medicamentos e insumos.

Esto teniendo en cuenta que la curva de contagios por Covid-19 se incrementa al igual que la ocupación de camas de Terapia Intensiva, lo que ha llevado al colapso tanto en los hospitales públicos como privados poniendo al límite a los especialistas en cuidados intensivos. Según reportes de Salud, hasta el mediodía de ayer solo quedaban 13 camas de terapia disponibles en el sector privado para el uso del Ministerio de Salud. Esto representa una ocupación del 83% del cupo de 75 lechos.

‘’Hoy, los especialistas intensivistas nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, atendiendo cada vez más pacientes, lamentando bajas, personal infectado e inclusive fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos afecta y conmueve profundamente’’, señala el comunicado emitido por la Sociedad Paraguaya de Medicina crítica y Cuidados Intensivos.

Sostienen en que esta batalla contra el Covid- 19 se necesita que toda la sociedad ayude, porque los intensivistas y quienes están en la primera línea no pueden solos.

‘‘Pedimos encarecidamente a toda la ciudadanía una mayor conciencia y reflexión, en el cumplimiento de las medidas preventivas recomendadas universalmente: Distanciamiento social, uso correcto de tapabocas (cubriendo nariz y boca), el lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol), evitar aglomeraciones y eventos sociales’’, señala el comunicado.

El pedido de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos salió al tiempo que se informaba del fallecimiento del único terapista infantil en el Departamento de Alto Paraná. Se trata del doctor José Cabrera, quien falleció durante la noche del miércoles luego de un cuadro grave de Covid-19 y fallas en varios órganos.

Desde hace un par de semanas, a medida que los casos de positivos aumentaban hasta superar picos históricos, también las ocupaciones de camas en las Unidades de Terapia Intensiva fueron incrementándose.

Según el último reporte semanal Covid-19, las internaciones en Terapia mostraron un récord máximo de 300 pacientes en un día. Asimismo, las internaciones generales muestran un repunte vertiginoso desde inicios de febrero, con un nuevo máximo de 893 pacientes en un único día.

‘‘Este es el número más alto... Y seguimos sin ninguna ayuda, no hay distanciamiento, no usan tapabocas o usan por el mentón. Fuerza colegas, a no decaer... Esto esta lejos de mejorar en estas circunstancia’’, había señalado la Dra. Leticia Pintos, directora de Terapia.