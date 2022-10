Intensa jornada de la Copa 55 años

Resultados en fútbol 9 vs. 9: FC Prevención 3-1 The King; La Negrita 2-1 Villanos del Hiper; La Máquina de Pepsi 1-1 Los Topos del Mall; FC Sirio 2-1 Real Calle’i; Los Leones de (MRA) 2-0 Sport Macizo; El Último Viaje 1-0 Administración AJ y Los Rejuntados de Pepsi 4-0 Los Rompe Canillas. En la categoría 5 vs. 5: Sporting CD Express 4-1 Los Fiesteros; Boquerón City 4-0 Areguá FC y Rosario FC 5-4 Los Panas. Mientras que en vóley mixto: ÚH Mix 2-0 Sport Limpio; Saque Mate FC 2-0 Loros S6 Laureles; RRHH 2-1 Saque Mate ÚH; La Negrita 2-0 Buenos Amigos; TIC Sercon 2-0 S6 España y Fusión Comercial 2-1 El Mate Ganador.