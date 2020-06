Intendentes fronterizos urgen salvar economía en pandemia

Los intendentes de las ciudades fronterizas del país se reunieron con el objetivo de plantear acciones concretas para paliar la crisis económica y social provocada por el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno Nacional, como medida sanitaria a fin de mitigar la pandemia generada por el coronavirus (Covid-19).

No piden abrir las fronteras -refirieron- sino una atención del Gobierno. Tras conversar, aprobaron una declaración conjunta pidiendo una audiencia al presidente Mario Abdo Benítez. Participaron Carlos Haitter, intendente de Salto del Guairá; Luis Id, de Encarnación, y Miguel Prieto, de Ciudad del Este, José Carlos Acevedo de Pedro Juan Caballero no pudo llegar por inclemencias del tiempo. Haitter explicó que el comercio en Salto del Guairá se redujo 5 a 10 % en la ciudad; "no podemos negar que dependemos casi exclusivamente de las compras de los turistas brasileños, la situación es muy grave, comercios cerrados y miles de familias que van emigrando porque han perdido su trabajo, es por eso que solicitamos al Gobierno un plan de salvataje", dijo. Miguel Prieto, de Ciudad del Este, expresó que en este momento es imposible reabrir la frontera, pero se debe buscar una estrategia para ir reactivando la economía. En su comunicado conjunto destacan que “las ciudades cabeceras departamentales y ejes fronterizos son de suma trascendencia para el país; por lo tanto no pueden ser sometidos a un mismo régimen que municipios con características absolutamente distintas. Esto, considerando que las responsabilidades de los intendentes y sus autoridades no son solo las necesidades inmediatas de los habitantes de su distrito, sino de todos los ciudadanos de ese departamento”. Los jefes comunales agregan en la misiva que “todas estas ciudades sustentan sus economías locales, en 95%, en la actividad comercial fronteriza y turismo, por lo que el cierre de fronteras y las restricciones en la libre circulación a nivel interno interrumpen directamente el ciclo económico de ellas. Esto provoca efectos inmediatos corno el cierre de comercios, empresas y unidades productivas, generando despidos masivos, elevando las tasas de desempleo y pobreza”. La nota también “urge la construcción, a través de las instancias locales y nacionales en forma conjunta y sin ningún tipo de distinción, de propuestas que surjan de cada una de estas ciudades fronterizas, priorizando el interés general, considerando que estos distritos movilizan directa e indirectamente la economía de aproximadamente 2 millones de paraguayos”. C.A.



