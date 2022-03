Intendente de Villarrica denuncia mal manejo de residuos

Benítez indicó que durante la administración del ex intendente de Villarrica Darío Ortellado se firmó con Echeverría un contrato de arrendamiento del lugar hasta el 2028, por lo que él debe ser considerado como responsable directo del vertedero.

Durante una verificación encabezada por el jefe comunal de la ciudad de Villarrica, conjuntamente con algunos funcionarios, se detectó que existe un mal manejo de los residuos en el lugar y que inclusive se produjo supuesta quema de basuras.

SIN CLASIFICACIÓN. Benítez manifestó que constataron que las basuras no están siendo clasificadas y tratadas así como se estipula en el contrato firmado por el ex jefe comunal, añadiendo que al no cumplirse ese punto existiría un incumplimiento de contrato.

Mencionó que la Comuna tiene quejas de vecinos contra la empresa recolectora por la supuesta no recolección en días estipulados, al tiempo de indicar que analizarán todos los contratos para tomar una determinación al respecto.

El jefe comunal señaló que la ciudad sigue recibiendo residuos de otras ciudades, ya que la empresa está amparada en un contrato que vence recién en el 2028. “Es una lástima que esto se haya hecho un contrato de esta manera en administraciones anteriores. Estamos asesorándonos para tomar una decisión porque no se les está dando el tratamiento adecuado a los residuos y eso afectará gravemente al medioambiente”, añadió Benítez. RG