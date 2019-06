Intendente de San Antonio culpa a Efraín por incidentes con pobladores

“La injusticia que cometieron los concejales en la audiencia pública por haberme tratado de ladrón me puso nervioso. Me sacaron de mis casillas y me descontrolé”. De esa forma el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, justificó la reacción violenta que tuvo al lanzar una guampa contra unos ciudadanos que lo criticaron por su gestión.