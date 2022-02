Intendente habla de engaño, pero Atenil defiende donación

Al respecto, el intendente Adorno dijo que no se prestará a otro engaño de la Secta Moon. Añadió que hace 21 años que vienen ofreciendo la donación y que no cumplen.

“De mi parte estaré a favor de los intereses del pueblo y no me prestaré a la jugada que quieren hacer estos extranjeros. Desde hace tiempo tienen a la gente de esta forma. Habían prometido a la intendenta anterior (Yudith Ferreira) que iban a entregar títulos en pocos meses y no cumplieron. Ahora salen con otro problema; son los motivos por los que puse el veto a la resolución de la Junta Municipal”.

POSICIONAMIENTO. Por su parte, el presidente de la firma Atenil SA, Diego Puente Yugovich, dijo que lo que se está buscando es una ordenanza de parte del Municipio. “Para que podamos proseguir con las gestiones y registrar en catastro las propiedades, ya que existe una dimensión mínima de terreno que debe ser aprobada por la Junta Municipal sobre los lotes que no están teniendo las medidas requeridas, y eso mediante la aprobación de la Junta se podrá solucionar y proseguir con la donación y titulación”.

La minuta vetada por el intendente de Puerto Casado prevé la creación de una ordenanza para avanzar en la gestión ante el Servicio Nacional de Catastro. Hoy los concejales casadeños pretenden rever la postura del Ejecutivo municipal.

En el caso de que no se apruebe la ordenanza se verán afectadas unas 100 familias que quedarán sin título y solo a los restantes se les entregará, pero lo ideal es que sea para todos los que fueron censados, que son 365, que corresponden a vecinos que ya habitan por décadas sus domicilios, antes conocido como Barrio Industrial, en época de la empresa Carlos Casado SA, comentó Puente.

El representante de la empresa, Diego Puente, dijo que no se entiende la actitud del intendente y que se trataría de una cuestión más bien política. “En torno al tratamiento existen muchas informaciones falsas que circulan que no tienen nada que ver con el proyecto que estamos llevando adelante”, sostuvo.

Aclaró que esta donación es nueva y se realizó una arduo trabajo técnico de censo y topografía para concretar el proyecto, que se inició durante la administración municipal de la intendenta anterior, Yudith Ferreira de Medina, y que no se contrapone a las anteriores donaciones del año 2007, que son las 30.000 hectáreas y otras que ya había sido otorgado al municipio Carlos Casado SA.

PANORAMA. Para rechazar el veto del Ejecutivo se requieren 8 votos de los 12 concejales que componen la Junta Municipal de Puerto Casado para que quede promulgada la ordenanza municipal, que apunta a la donación de tierras.