Intendente de Cambyretá renuncia dejando en caja G. 4.000 millones

Con el eslogan “Cambyretá en Marcha” la administración de Pereira marcó historia como el primer intendente en estar por tres periodos consecutivos al frente de este distrito de Itapúa, y dejando innumerables obras de progreso a la comunidad en el periodo 2010-2022.

Tras jornadas maratónicas de inauguraciones de obras y con un balance positivo de su gestión, Javier Pereira (PLRA) presentó su renuncia ante la Junta Municipal de Cambyretá, para dedicarse a su campaña proselitista como precandidato a gobernador de Itapúa por la Concertación Nacional.

En su último día de gestión municipal, acompañado de sus colabores y vecinos, procedió a la inauguración y habilitación de un predio municipal, adquirido para la instalación de un taller y estacionamiento de vehículos institucionales. Consta de 8 lotes de 360 metros cuadrados cada uno, adquirido por 619.000.000 de guaraníes, el inmueble se encuentra ubicado detrás mismo de la Municipalidad, rodeado de calles asfaltadas y empedradas, en el Barrio Amanecer II.

entrega de aportes. Asimismo, procedió a la entrega de aportes a diversas comisiones y organizaciones de la comunidad. En tal sentido, se destaca la transferencia de 119.246.002 de guaraníes, recursos provenientes dee la Municipalidad a la Asociación de Ayuda a la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, del barrio Jardín del Sur para la demolición y ampliación en el sector frontal de edificio existente en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, con materiales y mano de obra incluidos.

También recibieron aportes, provenientes de Royalties, el Club Unión de Barrero Guazú para la adquisición de un inmueble para el club, el monto de 145.000.000 de guaraníes; la Asociación de cooperación escolar del Colegio Sagrado Corazón de Jesús la suma de 24.613.185 para la construcción de estructura de hormigón armado para base de tanque, provisión y colocación de un tanque de 5.000 litros, con materiales y mano de obra incluidos.

“Nunca me imaginé tantas cosas que me iban a pasar en la vida, nunca imaginé ser electo concejal municipal, ser el primer presidente de la Junta Municipal liberal, nunca me imaginé que podría marcar historia y ser el primer intendente de Cambyretá que me vio nacer y me vio crecer, nunca me imaginé que iba a renunciar y salir por esta puerta el año 2015, y nunca me imaginé que podía duplicar la confianza en la gente y volver a ser el intendente, en el 2021 por segunda vez, salí por esta puerta y me hicieron una gran despedida para volver a ser intendente por tercera vez y qué lindo es hoy salir por esta puerta rodeado por toda esta amistad que construimos”, destacó Javier Pereira durante un acto de despedida realizada en la explanada del edificio municipal.

Antonio Rolin

ITAPÚA