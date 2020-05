Intendente anuncia cambios en direcciones y auditoría

Así lo adelantó ayer el intendente municipal Miguel Prieto Vallejo durante una conferencia de prensa donde señaló que también habrá una nueva auditoria en la Dirección de Impuesto Inmobiliario y que se encuentra en pleno desarrollo otra en la UOC, cuya titular Maggi Fariña se encuentra separada del cargo.

Igualmente señaló que se amplió la denuncia presentada en la Fiscalía con relación al perjuicio de G. 276.145.944 que sufrió la institución tras confirmarse la manipulacion de activos en la liquidación de 10 expedientes en la Dirección de Recaudaciones.

La ampliación alcanzó al ex jefe de Liquidaciones, Rodrigo Colmán y las ex funcionarias de la Dirección de Recaudaciones: Ninfa Mariela Flecha Portillo y Leticia María Medina. Antes ya fueron denunciados Wilson Dos Santos, ex director de Recaudaciones y a las funcionarias Bernardita Medina, Jessica Rocío Portillo Cáceres, Romina Soledad Mereles Molina y Ninfa Mariela Flecha Portillo

Negó que este renunciantes al cargo y que se mantendrá firme a pesar de los ataques que asegura sufre su administración municipal por sectores políticos, que afirman, buscan allanar el camino para volver a tomar el manejo político y administrativo de la Comuna esteña, que perdieron tras la intervención que terminó con la destitución de la intendenta colorada Sandra McLeod de Zacarías. “Con absoluta franqueza les digo que este intendente no va a renunciar a pesar de los ataques que recibimos de ciertos sectores. Hay grupos políticos metidos”. WF