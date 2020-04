Intención de intendentes es alarmante, dice el contralor

Argumentó que es absolutamente innecesario, improcedente e injustificado eludir los sistemas de control del gasto público cuando debería ser todo lo contrario.

“Nuestra posición institucional es categórica a favor de los controles. Es más, si el Gobierno nos apoya con las herramientas informativas necesarias, podríamos informatizar las rendiciones de cuentas y darle acceso a la ciudadanía para que conozca en qué se gasta el dinero de su comunidad”, resaltó el contralor.

“A mayor discrecionalidad del uso de recursos, mayores controles”, aseveró

Manifestó que la pandemia que aqueja al país y al mundo “obliga a tener que tomar medidas eficientes para lograr que la ayuda llegue a nuestro pueblo”.

En ese sentido, agregó que “es indudable que los intendentes pueden ser buenos canalizadores, pues conocen la necesidad de cada comunidad”.

No obstante, acotó que el problema es que el uso discrecional del dinero tanto de royalties como de Fonacide solamente puede ser modificado por ley y es una atribución exclusiva del Congreso Nacional.

“Podría justificarse el cambio de la ley por esta situación; por ejemplo, que en vez de que el dinero sea utilizado en infraestructura pueda cambiar a medicamentos o víveres”, indicó.

En cuanto a la rendición de cuentas, precisó que no es difícil de procesar y lo único que establece el sistema actual que obliga a los intendentes a tener que venir a la sede de la Contraloría porque la forma de rendición no es informática. No obstante, adelantó que se está trabajando para modificar y que los intendentes puedan rendir cuentas vía online. “Fuera de esa rigurosidad no veo mayor inconveniente. Por el contrario, veo muy alarmante eludir los sistemas de control en este momento”, dijo.

Las autoridades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) se reunieron el lunes con el ministro de Hacienda, Benigno López, para pedir la postergación de la rendición de cuentas. El ministro rechazó la solicitud de los jefes comunales y les instó a enviar sus documentos en tiempo y forma.