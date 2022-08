Inteligencia cree que puede haber "más sorpresas" sobre avión iraní

Aquino dijo a ÚH que con el transcurrir del tiempo y el peritaje hecho a la aeronave se suscitaron más elementos. Dijo que se encontraron fotos sospechosas y que el avión hizo vuelos a Siria antes de llegar a Paraguay.

“Hoy, al transcurrir el tiempo, se ha confirmado todo lo que la inteligencia paraguaya advirtió en su momento a sus pares regionales y extrarregionales. Ahora la Justicia americana confirma que es un avión sancionado y pide el embargo de la aeronave, y también algunos elementos preocupantes que se están encontrando y no pudieron justificar que era una avión de vuelo. Creo que seguirá habiendo sorpresas porque no se está acabando de escudriñar todo el avión. Aparecieron algunas fotos, hubo muchos viajes previos a Siria antes de llegar a Paraguay. Teníamos que ver qué llevaron a Siria, estamos monitoreando y ver qué realmente vinieron a hacer. Este es un trabajo global”, sostuvo.

El funcionario fue consultado luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidiera a la Argentina incautar el avión venezolano-iraní que también tuvo un paso por Paraguay.

“Se trató de una de las operaciones más inauditas por su naturaleza misma. Esto no lo dice precisamente Paraguay. Lo dicen gobiernos, y agencias muy poderosas y no tan poderosas del mundo”, continuó Aquino.

Y siguió: “¿Por qué digo esto? (...) Esto nace de una pequeña oficina paraguaya. A veces nosotros no queremos dar mérito a nuestros compatriotas de lo bueno que se hace. Pero, por lo general, también reconocemos que los logros en este ámbito son silenciosos, a diferencia de los fracasos que son públicos. Estos indicios nacen a partir de un trabajo de inteligencia paraguaya, no es que otros nos dijeran ‘cuídense’. También cuando se consulta Interpol ellos dicen que no había nada contra los tripulantes, por eso era imposible adivinar nada, pero a nosotros nos llamó la atención la aeronave y todo lo que se vio en esa visita. Tuvimos nuestras preocupaciones y nos confirman nuestros aliados e inmediatamente generamos la alerta a otros países. También se confirmó plenamente la identidad del piloto y su vínculo con la fuera Quds y es un mérito de la inteligencia paraguaya, que con su escaso presupuesto hizo este trabajo. Seguimos recibiendo felicitaciones de otros gobiernos”, dijo.

“Es satisfactorio que la ciudadanía pueda tener conocimiento de lo que se hizo y que existen personas íntegras, honestas y patriotas al servicio de la gente”, concluyó.

El funcionario habló con ÚH luego de que la Corte del Distrito de Columbia pidiera incautar el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza, Argentina, desde el 8 de junio pasado.

El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos hizo el pedido al Gobierno argentino luego de que el 19 de julio se emitiera una orden judicial de ese distrito norteamericano alegando que la nave puede ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales por la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea vinculada al grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y a las Fuerzas Quds, hacia Emtrasur, la aerolínea de carga subsidiaria de Conviasa, la empresa estatal venezolana.

Aquino dijo que para un Estado libre, es muy importante estar alertas ante posibles actos terroristas, donde no existen garantías de lo que pueda pasar.