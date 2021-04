Instituciones privadas siguen con las clases presenciales

Decididos. Desde las instituciones educativas del sector privado de la educación señalan que no es una posibilidad para ellos volver a las clases virtuales en un 100%.

A través de la Resolución N° 88 del Ministerio de Educación y Ciencias, se establece la modalidad de clases a distancia desde el 19 hasta el 29 de abril.

Por otra parte, se instó a las instituciones educativas de gestión privada y privada subvencionadas a desarrollar las clases en la modalidad a distancia conforme lo establecido en la disposición.

Luis Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Colegios Privados, fue tajante al decir que no suspenderán las clases si todo lo demás continúa como siempre.

“La pandemia no se soluciona suspendiendo las clases. Eso no pasó en ninguna parte del mundo”, aseveró. No tiene ni un sentido prohibir que los alumnos asistan a las aulas y se permiten actividades hasta 100 personas, ejemplificó Ramírez.

El referente del sector subrayó que no existe una disposición u obligación del MEC para adoptar el sistema dispuesto para los públicos.

Agregó que todas las escuelas y colegios que no dependen del Estado siguen trabajando con todas las recomendaciones sanitarias. Solo cinco o seis adoptaron el sistema a distancia, mientras que otras las hacen de manera intermitente.

Ramírez expresó su pesar por lo que ocurre con el sector educativo público. “Lamentamos mucho que la escuela pública se esté manejando así porque es un derecho que tiene el niño de ser educado y de tener la mejor educación”.

Si se suspenden las clases, se estará en la misma situación o incluso peor que la actual, señala el referente del sector educativo privado. Por ello, si se llegará a una decisión como esa, quieren conocer antes la estrategia que llevará adelante el Ministerio de Salud.

Aseguró que las escuelas demostraron ser un lugar seguro, ya que ningún contagio se ha producido dentro de ellas. Los docentes que se infectaron lo hicieron fuera de las aulas, según explicó.

Los referentes de estas instituciones educativas del sector privado, que también incluye a los jardines de infante, se reúnen cada semana con autoridades del MEC, contó Ramírez.

De esa manera ponen al tanto de los trabajos que vienen realizando en escuelas y colegios. “La educación debe ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse”, enfatizó.