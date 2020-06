Instituciones manifiestan que no habrá impunidad tras publicación de las DDJJ

“Queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación, el tiempo establecido no significa impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, aseguró tras el encuentro la fiscala general Sandra Quiñónez.

Fue la primera mesa de trabajo entre las instituciones estatales y el encuentro tuvo lugar en la sede de la Fiscalía. También estuvieron el titular de la CGR, Camilo Benítez, y el viceministro de la SET, Óscar Orué, además de fiscales de Delitos Económicos.

La mesa trabajará en los controles cruzados para establecer criterios unificados a la hora de valorar posibles ilícitos. “Buscamos no cometer errores del pasado, como enviar dictámenes que luego sean rechazados por el Ministerio Público por no contener los datos necesarios o no estar basados sobre la misma línea de investigación penal, que sean informes eficaces”, señaló el contralor.

Por su parte, Daniel Faria, director de Fiscalización Tributaria de la SET, explicó que ellos también aportarán con un mecanismo de control cruzado a través de un plan de auditoría.