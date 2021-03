Instan a revertir falta de gestión que socavó administración del Capitán

Se fue el capitán del barco, pero hasta ahora quedó toda la tripulación. Para los médicos, no basta con hacer cambio de personas en el Ministerio de Salud Pública (MSP) para resolver la falta de gestión que socavó la administración del ahora ex ministro Julio Mazzoleni.

A solo un par de días de cumplir un año desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Paraguay, Mazzoleni se vio forzado a dimitir del cargo ante el escándalo desatado por la grave falta de medicamentos para tratar a los pacientes con Covid-19. “Si solamente va a ser un cambio de personas y no un cambio de estrategia, de planificación y de actitud sobre todo, creo que no se justifica el cambio. Pero si se cambiará la planificación, la proyección, la prevención, creo que puede oxigenar un poco a la ciudadanía y dar un impulso para fortalecer aquellas falencias que hemos visto a lo largo de esta pandemia”, afirmó el infectólogo Tomás Mateo Balmelli. Indicó que en un momento de crisis sanitaria hay ciertas circunstancias que quedan habilitadas, siempre dentro del orden de la transparencia. “Uno tiene que habilitarse a ciertas excepciones que en la rutina no se pueden realizar; en este caso, no sé si es transparencia dejar los hospitales sin insumos porque las licitaciones no fueron adjudicadas desde el mes de setiembre y tenés hospitales sin medicamentos”, cuestionó. Antes que ineficiente, a su criterio, Mazzoleni pecó de timorato. “La falta de gestión pudo haber sido por miedo, temor o extremada rigurosidad por seguir los procesos tal cual estaban; a lo mejor en licitaciones no le dejaba acortar caminos. Pero es importante que se entienda, en crisis sanitarias mundiales y nacionales como en este caso, están habilitados a ir por caminos más cortos con tal de lograr objetivos siempre y cuando se realicen con la mayor transparencia posible”, insistió. ENTORNO La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), dejó entrever que el entorno terminó por hundirlo a Mazzoleni. “La salud no se maneja como se maneja una financiera, todas las necesidades son de ayer no es para dentro de cinco meses. No sé si Mazzoleni tenía la culpa, pero sí la parte administrativa; pero todas esas cosas no se cambian con un cambio de ministro”, subrayó. En su opinión, la estadía de Mazzoleni como ministro ya se tornó “insostenible” por el desgaste. “La falla estuvo en lo administrativo. El conocer la parte administrativa es diferente; una cuestión es la parte asistencial y ser bueno como asistencial y otra cosa es gerencial. Tenés que tener un entorno luchando a favor tuyo”, dijo al señalar que a Mazzoleni lo devoró el sistema. “Se supone que al ministro llega un documento para firmar y cuando hacés administración hospitalaria sabes cómo actuar. Creo que como el ministro no es salubrista y eso puede hacer que otras personas manejen las cosas”, afirmó González. La titular del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), Dra. Gloria Meza, dijo que quien ocupe el cargo de ministro debe tener “coraje” y “agallas” para no sucumbir ante “manejos de larga data que persisten” en la cartera sanitaria.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



GIR0. Sostienen que no basta con cambiar personas, sino de estrategia y de planificación.