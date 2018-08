Insistencia de Cartes en violar la Constitución resulta nociva

Una vez más, el ahora ex presidente Horacio Cartes vuelve a la carga. Al día siguiente de entregar el cargo de primer mandatario, dirigió una nota al presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, pidiendo que se le convoque a jurar como senador activo, buscando incorporarse como miembro pleno de la Cámara Alta, a pesar de que la Constitución Nacional no admite tal posibilidad a los ex jefes de Estado, a quienes reserva el rol de senadores vitalicios, con voz pero sin voto.