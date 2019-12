Insisten en preverel lavado de dinero en clubes deportivos

En diciembre de 2017 el pleno de la Cámara Baja aprobó en general la iniciativa, con el compromiso de tratarlo a inicios de 2018, situación que no se dio hasta ahora, teniendo en cuenta que en la sesión ordinaria pasada se estableció que en marzo próximo se analizará la propuesta.

El objeto del proyecto de ley, según explicó Acosta, es la necesidad de ampliar artículos de la Ley Nº 1015/97 a fin de adecuar los mecanismos de control a todos los ámbitos de nuestra economía, ya que la mencionada ley debería prever el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas; así como también establecer otro tipo de sanciones en caso de incumplimiento de la misma.

Lamentó que en el periodo pasado, el entonces titular de la Seprelad Óscar Boidanich no le dio importancia al documento. “Fue muy determinante la posición de Boidanich, quien había dicho que no era necesario y justificaba que las asociaciones, como el caso de la Asociación Paraguaya de Fútbol están en el marco de una ONG y la Seprelad de oficio podría controlar”, remarcó.

Señaló que de la manera como está actualmente la norma, no favorece al control y que eso quedó comprobado con lo sucedido recientemente con Ramón González Daher, ex presidente del Club Sportivo Luqueño. Puntualizó, que la intención no es solamente controlar a los clubes de fútbol sino a cualquier disciplina, pero al ser el fútbol el deporte que más dinero mueve, es el que más se trae a colación.