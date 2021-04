Insisten en advertir que ya hay exceso de servicentros

Refirió que hasta ahora saben que hay veinte pedidos de habilitación de planos de nuevos servicentros en la Municipalidad de la Capital, con lo cual estarían aumentando a más de doscientas locaciones.

Dijo que hasta la estatal Petropar, que salió al mercado mucho después que otros emblemas, logró posicionarse y hacerse de estaciones de su marca en Capital, respetando la ordenanza vigente. Indicó que los emblemas más pequeños que se nuclean en el gremio Dicapar, desconocieron a todos y lograron que la Corte les acorte el camino para instalar sus estaciones, dejando sin efecto la normativa municipal que se venía cumpliendo. “Ahora van a poner más estaciones sin respetar ninguna reglamentación, cuando que siendo sinceros y honestos está comprobado que Asunción no necesita más estaciones de servicio”, enfatizó.

Guggiari dijo que la anulación de la ordenanza es un castigo a los que saben trabajar y respetan las normas.

Respecto a que se considera irreversible la decisión de la Corte en este caso, el empresario dijo que aún es factible lograr un fallo de fondo que desestime la demanda.

Manifestó que los concejales asuncenos no están de acuerdo con que no hayan reglas para instalar estaciones de servicio. Por otra parte, los cuestionamientos también apuntan al ex presidente Horacio Cartes. Apuntan que las “distorsiones” en el mercado de combustibles se están dando desde su incursión en el negocio a través de su emblema Enex.