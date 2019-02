Inseguridad acecha a los hospitales públicos y no cuentan con guardias

Monitoreo. En Barrio Obrero no cuentan con guardias de seguridad, pero hay cámaras para monitorear el servicio.

La inseguridad golpea a los hospitales públicos. Esta realidad no está prevista en los números presupuestarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) debido a que no disponen de recursos económicos para contratar guardias privados. Los barrabravas, delincuentes y personas bajo el efecto del alcohol y las drogas ponen en jaque con frecuencia al personal de blanco del Hospital Barrio Obrero, admitió el director, Derlis León. Los robos también son constantes.

Este es un problema externo que aqueja al servicio de salud. En el caso del Hospital de Villa Elisa hay recursos humanos que fungen de guardias de seguridad, comentó la doctora Johana Benítez, directora. “En realidad tenemos pocos guardias de seguridad, no son guardias en sí, son personas que están en servicios generales y les tenemos como guardias. Hablamos mucho con la comisaría para patrullar la zona”. En este centro se recibe un promedio de 1.000 pacientes por día, cifra similar a la de Barrio Obrero.

“Terrible es. Los hinchas arman sarambi. Tenemos policía desde hace dos semanas después de diez años”, dijo el doctor León. Sin embargo, el lunes a la noche un equipo periodístico de ÚH verificó que no estaba presente el personal policial en la zona de urgencias. El pedido se realizó al Ministerio del Interior.

“El servicio de guardia pedimos hasta que el Ministerio (de Salud) licite”, dijo el director. Anteriormente, el centro médico contaba con personal de guardia. Ante la falta de custodios, Barrio Obrero tiene cámaras de seguridad.

SIN CUSTODIOS. Hay centros médicos que no disponen del personal o servicio tercerizado de guardias de seguridad. Darán prioridad al Hospital Nacional de Itauguá, Barrio Obrero y el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, admitió el licenciado Alcides Velázquez, director de Administración y Finanzas.

El Hospital Pediátrico dispone de este servicio y no tuvo modificaciones para el pliego de bases y condiciones, y por ello está en curso una licitación para garantizar la continuidad de los guardias de seguridad. “Seguridad no para todos. Seguridad prioritariamente para el Hospital Nacional de Itauguá y Barrio Obrero”, informó el director administrativo.

El contrato para más centros está en “análisis”. “Los casos de limpieza y seguridad son problemas recurrentes. Son inconvenientes que estamos teniendo en varios servicios. Hicimos un análisis, identificamos que tiene un costo muy importante y la disponibilidad presupuestaria no acompaña a esa necesidad”, explicó Velázquez. Mientras, los hospitales públicos seguirán al acecho de la delincuencia, porque los recursos son “limitados”.

MSP exigirá más en licitaciones de limpieza

El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en la elaboración del pliego de bases y condiciones para convocar a la licitación de más servicios tercerizados de limpieza, anunció el licenciado Alcides Velázquez, director de Administración y Finanzas.

El contrato será para dar cobertura a los hospitales de Barrio Obrero, Luque, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Hospital Nacional de Itauguá, Loma Pytã, Ineram, el Instituto de Medicina Tropical y otros.

Actualmente, por ejemplo, en el Hospital Barrio Obrero no se cuenta con la tercerización de la limpieza, solo un grupo del personal se encarga de la salubridad, aunque a veces no dan abasto debido que este centro recibe a casi 1.000 pacientes al día. La misma situación se repite en otros nosocomios.

El pliego de bases y condiciones se está recrudeciendo tras la serie de denuncias por incumplimiento de leyes laborales. El titular de Administración y Finanzas del MSP admitió que hay recursos, pero “limitados”. Salud Pública hará un control cruzado para verificar el pago del IPS, la disposición correcta de personal para cada centro médico y el cumplimiento de la carga horaria. Caso contrario, las empresas adjudicadas no cobrarán por los servicios prestados.