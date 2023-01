Inscripción de varios opositores disipa la posibilidad de unidad

El último en inscribir su candidatura fue José Luis Chilavert, por la Lista 21 Partido de la Juventud. Lo hizo con su dupla Sofía Scheid.

También lo hicieron Euclides Acevedo (Nueva República) y Paraguayo Cubas.

Para los diversos referentes de la oposición, se hace cuesta arriba que en esta situación partan con chances frente a los colorados. El parámetro que la oposición tiene en cuenta para medir cuáles son sus posibilidades, son los resultados del 2018 cuando el candidato ganador fue Mario Abdo Benítez con más de 1.200.000 votos, seguido de Efraín Alegre con 1.110.000.

No obstante, los más optimistas creen que hoy la situación es diferente, ya que Efraín en esa oportunidad no tuvo el acompañamiento de toda la oposición y añaden que ahora sí dentro de la Concertación están representados los principales partidos políticos no colorados, con representación parlamentaria

Con este elemento objetivo, la cúpula de la Concertación, considera que los que quedan fuera de este gran bloque le hacen el juego al actual partido de Gobierno y actúan de satélites.

Tiempo para unidad. Si bien en la oposición la diferencia más visible se da entre las candidaturas de Efraín Alegre y la de Euclides Acevedo, también existen algunos guiños de unidad por parte de otros candidatos para lograr la unidad.

De acuerdo al calendario, que establece que hasta el 17 de febrero se puede renunciar, el ex senador Paraguayo Cubas extendió la invitación a los demás referentes a hablar. “Hay tiempo para renunciar y retirar fotos... Le reitero a Efraín y extiendo a Euclides y Chilavert hacer esta encuesta para definir un solo candidato”, expresó.