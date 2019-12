Inolvidable show de Keane, con Personal

Ante el bullicio de miles de fanáticos regresó al país la banda inglesa Keane para presentar y promocionar su nuevo material discográfico Cause and Effect. La banda inglesa se presentó nuevamente en las instalaciones del Jockey Club del Paraguay, tras siete años de su última presentación. El grupo está integrado por Tom Chaplin (voz y guitarra), Tim Rice-Oxley (compositor y tecladista), Richard Hughes (batería) y Jesse Quin (bajo). Keane emocionó a sus fans al interpretar sus mejores éxitos como Somewhere, entre otros, y que causaron gran ovación. En el evento, la marca Personal tuvo un espacio exclusivo donde los fanáticos disfrutaron del espectáculo.