Innovación continua para una vida más saludable

Luego de 120 años, Lux International AG sigue siendo pionera y referente en brindar una vida más saludable, con la constante evolución de productos duraderos y de altísima calidad. Asimismo, es una de las empresas líderes del mundo en venta directa de bienes de consumo. Además de su casa matriz en Suiza, tiene presencia en otros 30 países.

“La empresa desde sus inicios ha estado abocada en el compromiso de crear hogares saludables. Mirando atrás en la historia de Lux, encontramos varios productos icónicos como la aspiradora Lux Intelligence y la serie Waterguard de la línea de purificadores de agua”, comenta Urs Meier, CEO Global. “En Paraguay, nuestro compromiso es más fuerte que nunca. Hoy, reafirmamos nuestras ganas de seguir creciendo en el mercado paraguayo, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, e incluso expandirnos desde Paraguay a otros países de Latinoamérica”, concluye.

LUX 1 Sistema Integral de Salud y Limpieza a Vapor Ecolux Neo y sistema de Tratamiento y Purificación de Aire, Aeroguard Sense.

Lux en Paraguay

Las tradicionales visitas del “Amigo Lux” en su hogar son un clásico. Con 46 años de presencia en Paraguay y con la imperiosa necesidad de contar con agua y aire más purificados junto con ambientes y superficies más limpias y saludables, la empresa ha forjado relaciones de años con sus clientes, porque un producto Lux es para toda la vida.

“Soy cliente de Lux desde el año 1983. Me había casado recién y mi marido se encontró con un vendedor que recorría casa por casa. Hasta hoy recuerdo la caja blanca con letras medio rojas de esa primera aspiradora que compramos”, comenta Selma, una de las clientes más antiguas. “Luego de varios años me acerqué al local para cambiar la aspiradora por una más moderna, no porque ya no funcionara, sino porque quería algo más nuevo. Hasta hoy, Lux es la única marca que compro y la única que voy a seguir comprando”, afirma orgullosa.

Hoy, la tecnología que la empresa Lux trae al país, en los productos como el purificador de aire Aeroguard y el sistema de aspirado a vapor Ecolux Neo son aliados indispensables para hacer frente a la pandemia y la creciente contaminación del ambiente.

“En diciembre de este año compramos nuestro último producto de Lux, una aspiradora inteligente que es excelente para limpiar y desinfectar ahora en pandemia. Nosotros somos dueños de una empresa de limpieza y usamos mucho las máquinas, ahí es donde vemos la resistencia y la calidad que tienen. Hace 40 años venimos comprando de Lux e incluso mis hijas hoy lo hacen. Es una marca excelente”, destacó Micaela, otra cliente satisfecha.

Cultura organizacional

El impacto de Lux va más allá de la innovación en sistemas de salud; esta empresa trabaja fuertemente en su cultura. Los cinco valores que guían la cultura organizacional son: Personas primero, aliados, premios al rendimiento, igualdad de oportunidades y empoderamiento, y gracias a eso obtienen ganancia, orgullo y diversión.

“La Familia Lux es grande gracias a la confianza que genera. Estoy muy feliz de ser parte de esta empresa desde hace más de 10 años. Nos mantienen constantemente motivados y eso también nos lleva a motivar a otros compañeros”, comenta Narciso Acosta, asesor de ventas desde el 2010. “Desde que entré a la compañía me sentí feliz, respetado y querido. Estoy en una gran empresa donde siempre contás con el apoyo de los compañeros y líderes, y además, nos dan la oportunidad de crecer personal y profesionalmente”, comenta Julio Vargas, asesor de ventas desde el año 1997.

A nivel internacional, la empresa cuenta con programas de capacitación y también con competencias motivacionales. Dos programas de incentivo son las llamadas “High Fly” y “Club of Excellence”. El primer programa tiene una duración de tres meses y en el año 2020 premió a 60 ganadores a nivel internacional, de los cuales cinco fueron paraguayos. El Club of Excellence, sin embargo, es un programa que dura todo el año, donde el colaborador de acuerdo a su rendimiento puede sumar puntos y con ellos viajar a distintas partes del mundo.

lux 2 Sistema de Limpieza Hydro Pro y Sistema Integral de Salud y Limpieza, S115.

Lux, con sus 120 años en el mundo y 46 años en Paraguay, sigue trabajando con éxito llamando a la puerta de cada hogar, para llevar una mejor calidad de vida. A través de sus distintas líneas de productos, Lux continuará siendo un aliado clave para contribuir a un entorno de bienestar y salud.