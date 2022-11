Informe dice que se hicieron dragados que no sirvieron

La empresa Latincomp hizo un seguimiento de los trabajos de dragado al norte, centro y sur del río Paraguay y presentó su informe final a fines de octubre pasado.

En el reporte, al cual accedió ÚH, pero que el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) señala que es un documento privado y no público que ellos encargaron, se menciona aspectos positivos, pero también varias falencias en la ejecución de las obras. T&C de Francisco Griñó; TOSA de Conrado Hoeckle y A&E son las contratistas que están realizando los trabajos.

Estos datos y recomendaciones que luego fueron hechas por el citado gremio a la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) debieron ser tenidos en cuenta para la licitación de nuevas obras de dragado por tres años que sería adjudicada esta semana por el ministerio.

De hecho, T&C como también TOSA se aprestan a ser adjudicados con uno de los tres lotes (tramos) licitados para los trabajos de dragado que comprenden un total de seis millones de metros cúbicos.

La citada consultora dice en su informe que Asunción-Sur el volumen y plazo se terminará probablemente en con el dragado de Villeta-INC. Detalla que se terminaron las intervenciones en Itapirú que, “quedó muy bien”, mientras sobre Guyrati no tienen información.

INÚTIL. En otra parte, refiere que se dragó Angostura con un diseño no consensuado con Cafym. Advierte que “nuestra estimación es que ese dragado no tiene ningún resultado positivo y no será utilizado nunca”.

Exhibe imágenes sobre el sector que el gremio pidió dragar, pero lo hicieron en otro lado, razón por la cual “el paso quedó exactamente con la misma determinante que antes de dragarse y el nuevo canal no será utilizado”.

En cuanto al tramo centro Asunción-Concepción apunta que las dragas se están enfocando en los pasos La Bretona y Palacio Cué. Refiere que, en ese tiempo aún no se había iniciado el dragado del sector crítico relevante de La Bretona.

Aporta también una imagen en la cual se observa dónde el Cafym pidió iniciar los trabajos y que en el lugar la draga estaba detenida en ese momento.

Refiere, igualmente, que en el tramo norte, la DIPE y la contratista no hicieron caso al Cafym de iniciar el trabajo en el punto que reviste mayor complejidad.

Agrega que se iniciaron las tareas en áreas que tenían más de 9 pies bajo el nivel de referencia y la draga sufrió desperfectos por encontrar fondos duros. “Cafym solicitó oportunamente a la contratista y a la DIPE que el esfuerzo se centre en hacer viable la navegación a 9 pies con referencia a 1.50 en Concepción, pero la contratista sigue intentando maximizar la utilidad en metros cúbicos”, subraya.

Asimismo, menciona que en el sector centro había varios pasos con el potencial de causar fraccionamientos que no llegarán a tener una intervención (Catalina, Inf. Montero Cué, Villa Hayes) porque el contrato estaba próximo a vencer. Afirma que no se alcanzará el cien por ciento del volumen. Sostiene que hubo mala administración de los esfuerzos en dos pasos y también se suspendió innecesariamente tareas por un mes.