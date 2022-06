Informalidad supera 94% entre los más jóvenes, según INE

Por otro lado, al hacer el desagregado por edad, resalta que el mayor nivel de ocupación informal en el país se registra en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años, pues afecta a más del 94% de la población ocupada en ese grupo etario. A su vez, la población adulta mayor muestra valores de alrededor del 80%, es decir, que 8 de cada 10 adultos de 65 y más años de edad están ocupados en un empleo informal, mientras que los niveles más bajos de ocupación informal se evidencian en los grupos de edad de 30 a 54 años.

por área. Según el área de residencia, la población ocupada no agropecuaria que vive en áreas rurales es la más afectada por la informalidad. En el año 2021, aproximadamente ocho de cada 10 personas ocupadas no agropecuarias operaban en negro. Sin embargo, en áreas urbanas, de cada 10 ocupados no agropecuaria solo seis son informales. No obstante, cabe mencionar que la tasa de informalidad en el área rural se mantuvo sin grandes variaciones en los últimos tres años en el periodo de análisis.

Al analizarlo por sexo se observa que, la tasa de informalidad femenina es mayor a la masculina, en las dos áreas de residencia y en todos los años del periodo en estudio. Para el año 2021, el 66,3% de las mujeres ocupadas trabaja en un empleo informal, en tanto que 62,6% de los varones está en la misma situación, no obstante, los hombres tienen mayor presencia en términos absolutos en cuanto a empleo informal. Así, unos 985.000 son hombres y 820.000 son mujeres.



Golpe de la pandemia

Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, señaló que los números muestran que la emergencia del Covid tuvo un fuerte impacto en cuanto a la informalidad. Desde 2016 a 2019, la ocupación en negro se redujo de 65,4% a 63,7%. No obstante, en el año 2020 volvió a incrementarse y a superar el 65%.