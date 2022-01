Infona registra más de 300 focos de incendios en varios puntos del país

Cristina Goralewski, presidenta del Infona, señaló en comunicación con Radio Monumental que actualmente es una época atípica de incendios forestales, por lo que considera que la sequía es la principal razón de estos grandes incendios registrados, además de las altas temperaturas y la humedad relativa inferior al 30%, pero resaltó que las fuentes de calor son generadas por el hombre.

La titular de Infona recordó que hay una diferencia entre focos de calor y focos de incendios, al destacar que en el primer caso se trata de zonas con anomalías termales o lugares donde hay una gran liberación de calor, pero eso no significa que haya un incendio.

“Normalmente, en enero solemos tener más focos de calor por el aumento de las temperaturas, ahora veremos hasta fin de mes para comparar con años anteriores. En cuanto a focos de incendio realmente es una época muy atípica para la ocurrencia de incendios. Normalmente nuestro pico es el mes de agosto, que va de la mano con la famosa quema de pasturas, y creo que esto se da también por la sequía que estamos viviendo hace varios meses”, aseveró.

Resaltó que comúnmente las fuentes de calor son generadas por el hombre.

“Si no hay una persona que prenda fuego o que realice quema, por más de que se den todas las condiciones, es muy difícil que se dé el incendio. El mejor combate al fuego es no quemar”, mencionó.

Entre las zonas de mayor riesgo por focos de calor actualmente citó a Paraguarí, Caazapá, Ñeembucú y todo el Chaco paraguayo. Asimismo, indicó que están alertas ante un incendio que se presenta en el norte de Argentina y que podría llegar a afectar al Departamento de Ñeembucú.

De acuerdo con el último reporte de focos de calor por departamentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), se registra en Paraguarí un total de 14 focos de incendio, 9 en San Pedro, 3 en Concepción, 2 en Canindeyú, 2 en Alto Paraná, 5 en Itapúa, 5 en Caazapá, 4 en Misiones, 5 en Guairá, 87 en Ñeembucú, 2 en Caaguazú, 129 en Pdte. Hayes, 31 en Boquerón y 21 en Alto Paraguay.

recomendaciones. El Infona dio ciertas recomendaciones a la ciudadanía, como no realizar quemas en campos, pastizales, ni montes y no arrojar fósforos ni cigarrillos encendidos al costado de rutas, campos, pastizales, no hacer fogatas en sitios cercanos a los lugares que contengan materiales inflamables.

Antes de encender una fogata, recomiendan verificar que la velocidad del viento no sea muy alta, y siempre tener a mano elementos para apagar el fuego (matafuegos, agua o tierra).

Si se enciende una fogata, elegir un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas, y una vez utilizada apagarla completamente.

Alrededor de viviendas, galpones, establos, linderos y depósitos mantener el terreno limpio y despejado de arbustos y otros materiales combustibles que puedan arder con facilidad; estos espacios a su vez servirán como cortafuegos.

Para realizar denuncias sobre quemas indebidas se puede contactar al teléfono (0981) 641-717 o en el enlace https://denuncias.infona.gov.py.



394

focos de calor en varios departamentos del país registra el informe del Instituto Forestal Nacional.



14

focos de incendios se registran en el Departamento de Paraguarí, seguido por San Pedro (9 focos de incendio).



129

reportes de focos de calor se registran en el Departamento de Pdte. Hayes, comunicó el Mades en un informe.