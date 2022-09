Influencia cartista desanima a oposición a presentar juicio político a defensor

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo dijo que los 61 parlamentarios que le dieron su voto deben pronunciarse.

“El problema con el juicio siempre es el tema de los votos. Sería una buena señal que los 61 que lo votaron presenten el juicio”, subrayó.

Godoy fue electo mediante un acuerdo entre cartistas, oficialistas y liberales.

Por su parte, el diputado liberal Pastor Vera Bejarano, quien estuvo entre los 61, reconoció que existen causales y que eso es indiscutible, sin embargo, sostuvo que al saber que no se cuentan con votos, presentar el libelo acusatorio en este momento sería inútil.

“Se está hablando del tema, habría que ver los números, si no tenemos, es pura especulación y chantaje”, resaltó.

Igualmente, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González se desmarcó de organizar un nuevo juicio y pidió que sean los liberales los que se muevan. “Acá hay causales sobradas, lo que no hay es mayoría, hay complicidad. Este nombramiento no es una desgracia que nos cae del cielo a los paraguayos, es parte del sostenimiento de la estructura. Recordemos que Miguel Godoy fue elegido casi por unanimidad de colorados y liberales. ¿A cambio de qué? De cuatro o cinco cargos para sus punteros y operadores”, manifestó Kattya.

Amarilla anunció, aunque sin definición, de la posibilidad de que esta semana se presente un pedido de juicio político contra el defensor.

Esto como reacción a las denuncias expuestas desde el Senado, sobre maltratos contra mujeres en la Defensoría.

Amarilla indicó que Godoy no tiene capacidad de defender al pueblo. Cuestionó las diversas denuncias de corrupción en su contra y resaltó sus “desórdenes de conducta”.

No obstante, la idea no fue todavía articulada y desde las diferentes bancadas no se manifiesta entusiasmo debido a que se sabe que no se cuenta con los números para aprobar el juicio político, ante la fuerte defensa del cartismo al defensor, ficha clave de este movimiento, que lo reeligió por cinco años más.

El senador del Frente Guasu Carlos Filizzola se hizo eco de denuncias de un grupo de mujeres por violencia sicológica y laboral por parte del defensor del Pueblo.

Ante la plenaria del Senado, sostuvo que corresponde a la Cámara de Diputados iniciar el juicio político y removerlo del cargo.

Godoy también afronta denuncias penales por corrupción.