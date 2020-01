Inéditas grabaciones de David Bowie a 4 años de su partida

En la víspera del que sería su cumpleaños número 73, el martes último, y a cuatro años del fallecimiento del músico David Bowie, que se recuerda mañana, a través de sus cuentas oficiales se anunció el lanzamiento de versiones inéditas de sus canciones.

El martes se dio a conocer una de ellas, la del tema The man who sold the world, a 50 años de su lanzamiento en el disco del mismo título en 1970.

La canción es la primera de seis que serán lanzadas durante las próximas seis semanas, a partir del viernes 17; y hace parte del EP titulado David Bowie is it any wonder?

La versión presentada esta semana hace parte de una grabación realizada durante un programa emitido por la BBC en el cumpleaños 50 del músico, en enero de 1997. En la ocasión, Bowie fue entrevistado por Mary Anne Hobbs, con la presentación de grabaciones de mensajes de cumpleaños y preguntas de referentes musicales como Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith.

De igual manera, será lanzado el 18 de abril, ChangesNowBowie, una edición limitada en LP y CD conteniendo nueve canciones desconocidas del cantante británico. La misma fue grabada y mixada en la Looking Glass Studios en Nueva York, en noviembre de 1996, durante los ensayos para el concierto realizado en el Madison Square Garden en conmemoración al quincuagésimo aniversario del artista.

Versátil. Uno de los más multifacéticos exponentes de la música, conocido por temas como Space Oddity, Life on Mars?, Heroes, Modern Love, Starman, Rebel rebel, entre otros títulos, Bowie es reconocido por experimentar y mezclar conceptos musicales y visuales a lo largo de su carrera.

Su último disco de estudio, Blackstar, se publicó el 8 de enero del 2016, día de su aniversario número 69 y a tan solo dos días de su fallecimiento, en razón de un cáncer de hígado.