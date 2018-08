Industriales y trabajadores acuerdan pedir rechazo de la ley de pensiones

Así lo expresaron ayer los principales referentes que dirigieron la reunión para plasmar la intención de objetar todo el proyecto salido de la Cámara de Diputados. Tanto empresarios como sindicalistas coinciden en que el Estado, con este proyecto, pasará a administrar algo que no es suyo y que podría usarlo en obras públicas sin saberse qué garantías habrá en la recuperación.

Gustavo Volpe, titular de la UIP, mencionó que el compromiso desde el Parlamento de modificar la ley con media sanción no se cumplió y que los sectores patronal y trabajadores no están de acuerdo con el proyecto, ya que se debe rechazar. “Así como está no aceptamos”, enfatizó.

Al ser consultado qué cambios introduce la propuesta consensuada, respondió que lo principal es que solo queda la figura del consejo asesor en la que hay una igualdad de representantes, tanto del sector público como privado y se elimina el consejo de inversiones y el consejo consultivo, este último que tenía, según la propuesta de Hacienda, solo la competencia de dar recomendaciones.

Por su parte, Aldo Snead, titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), refirió que como agremiación seguirán impulsando la idea de brindar 90 días para estudiar otro proyecto, donde sean incluidos los pedidos hechos por su sector, especialmente en lo referente a la gobernanza, ya que empresarios, trabajadores ni jubilados están contemplados.

Uno de los senadores presentes en la UIP fue Jorge Querey, del Frente Guasu, quien explicó que en esencia se quiere el control, ya que hay problemas con las cajas y que el modelo de superintendencia puede ser útil para establecer un buen control, pero no tal como está dentro del proyecto aludido. “Aquí se abre la canilla para un uso de los fondos jubilatorios, sin tener un blindaje y reaseguro de cómo va a retornar el capital”, destacó.

Carmen Irala, del sindicato de Copaco, hizo a su turno referencia a que si se unen los empresarios y trabajadores en una gran marcha a ser consensuada, no habrá posibilidad de enfrentar esa medida y que se tendrá que rechazar en el Senado el proyecto del ley mencionado.

“Llama la atención el manejo del proyecto”

El analista Amílcar Ferreira también habló anoche, como técnico invitado, expresando que llama la atención la forma como se impulsó la aprobación de la ley, ingresando rápidamente y aprobándose en las últimas sesiones de una legislatura saliente.“El que impulsa el proyecto es justamente el futuro ministro de Hacienda y quien está en el IPS, donde ya se hicieron otras operaciones con empresas internacionales”, explicó.Dijo que no está mal que el IPS termine financiando obras, pero que se debe ser bien claro en los objetivos y muy transparente, para no arriesgar el fondo de los jubilados.