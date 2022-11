Industria cárnica no acepta los precios bajos de Israel

Los precios que están presentando los importadores cárnicos a las plantas de Paraguay no son tentadores. Los empresarios argumentan el costo adicional que representan los cortes Kosher como para aceptar bajos valores de USD 5.700 por tonelada.

Los rabinos que deben encargarse de la faena para Israel aún no retornaron al país, luego del Año Nuevo judío celebrado en setiembre. “No se está cerrando porque ellos (los importadores) quieren una disminución de precios que tanto Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay no estamos dispuestos a aceptar, porque vemos que la disminución es muy fuerte. Hoy tenemos mejores alternativas, entonces no se están cerrando los negocios de cortes Kosher en la región por de pronto”, dijo el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Juan Carlos Pettengill.