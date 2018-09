Indignados hacen Expo Corrupción y piden intervención de Comuna de CDE

CIUDAD DEL ESTE

Ciudadanos indignados autoconvocados a través de las redes sociales realizaron durante toda la jornada de ayer lo que denominaron la primera Expo Corrupción de Ciudad del Este (CDE). La actividad se desarrolló en la Plaza de la Paz, ubicada sobre la avenida Pioneros del Este, frente a la sede de la administración municipal.

Los manifestantes reunieron denuncias y publicaciones periodísticas relacionadas con la gestión de la intendenta municipal, Sandra McLeod de Zacarías, y que en formato de fotocopias fueron expuestas en una mesa larga bajo unos toldos.

Los movilizados, con equipo de sonido, fueron exponiendo una serie de cuestionamientos, de supuestos malos manejos administrativos, que aseguran son argumentos más que suficientes para pedir la intervención de la administración municipal y separarla del cargo a McLeod.

En un sector del espacio público donde se ubicaron, los vecinos portaban carteles con inscripciones que decían “Dictadura nunca más”, “Basta de Impunidad, Cárcel a los Corruptos”, “Pueblo que escucha, únete a mi lucha”, “Nos faltan recursos, nos sobran políticos ladrones”, “Intervención Municipal Ya”, “Si los corruptos llevaran lucecitas en el cu…Paraguay sería Las Vegas”.

Los cuestionamientos también fueron para su esposo, el senador Javier Zacarías, con carteles que decían “No hay mal que dure 100 años. Fuera ZI”, “Fuera ZI, CDE libre”.

El senador Zacarías fue electo intendente en el 2001 y fue reelecto por otro periodo que no completó y dejó el cargo a su esposa, que para entonces ya era concejala municipal. Juntos llevan manejando la administración municipal de Ciudad del Este por un total de hace 17 años.

El profesor Felipe Carlos Mora, uno de los manifestantes y cuestionadores de la gestión de los Zacarías, señaló que se trata de una movilización ciudadana pacífica que busca lograr el ingreso de los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) a verificar los números de la institución municipal, lo cual, según asegura, solo se podrá lograr con una intervención de la administración de McLeod.

DE OFICIO. “Queremos que venga la intervención, que venga la Contraloría y que de oficio actúe la Fiscalía de Delitos Económicos. Porque acá en Ciudad del Este, la impunidad reina, la gente pide a gritos que se haga justicia, que se investigue y se sepa dónde va a parar el dinero de los contribuyentes”, acotó.

“Fue un convocatoria de ciudadanos de diferentes sectores, denunciando la corrupción, y la gente está pidiendo justicia y que la Fiscalía pueda actuar contra esta familia de Sandra McLeod y que alcanza también a Justo Zacarías, quien ejerció el cargo de gobernador y hoy es diputado nacional”, añadió el docente.

Marisa Garay, otra de las manifestantes, dijo que son ciudadanos indignados y que no responden a ninguna bandería política. “Acá hay gente que responde a diferentes partidos. Estamos haciendo política, pero no política partidaria”, refirió al señalar que surgió como una iniciativa para dar respuesta al senador Zacarías Irún.

Dijo que la muestra es única y que se realizó por primera vez. “Somos ciudadanos autoconvocados que estamos cansados de esta clan familiar que tiene sus tentáculos en todos lados. Muchos me preguntan por qué vengo a manifestarme si soy de Presidente Franco, pero sí me afectan los funcionarios que cobran cada tres meses, me afecta la gente de la Finca 66. No vamos a parar hasta ver caer al clan Zacarías”, precisó.