Indignación por libertad del único acusado por asesinato de Quintana

El policía abandonó la Agrupación Especializada y fue hasta la sede de Judiciales de la Policía Nacional, para tramitar su libertad ambulatoria, ya que compurgó la pena mínima en la causa, donde está acusado de homicidio doloso, en el caso denominado 31M.

El abogado del acusado, Rodrigo Estigarribia, confirmó que el suboficial continuará sometido al proceso y queda pendiente la audiencia preliminar en donde deberán decidir si Florentín afronta o no el juicio oral.

ÚNICO. El policía es el único acusado por el asesinato de Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril del 2017, tras el atropello de la sede del PLRA por parte de la Policía. Este atraco sucedió en el marco de las protestas contra la enmienda constitucional impulsada entonces por el cartismo, que ocasionó la noche del 31 de marzo la quema de la sede del Congreso.

En un principio también fueron investigados el comisario Tomás Paredes Palma, jefe del Departamento de Investigación de Delitos, el suboficial Arnaldo Andrés Báez y el agente Éver Benítez, sin embargo, estos fueron posteriormente sobreseídos.

Florentín había ingresado con otros agentes en la sede del PLRA donde habría realizado disparos. Según las investigaciones, no había orden judicial para atacar el lugar.

Quintana, junto a otros activistas liberales, estaban en los pasillos de la sede y al ver a los efectivos, corrieron hacia las oficinas del local para resguardarse y es en ese momento estando de espaldas, recibe el disparo que acabó con su vida, según muestran los videos del circuito cerrado del local partidario.

Hasta ahora no se pudo determinar quién dio la orden a los policías de ingresar a la sede a realizar los disparos a los manifestantes.

PROCESO. Ya pasaron cinco años desde que se intentara realizar la audiencia preliminar en el caso. Ahora está pendiente que se designe a un juez o se le confirme a la jueza Hylda Benítez, quien fue recusada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

El magistrado Raúl Florentín interinó en el caso solo para la revisión de la audiencia de imposición de medidas, y ayer dictó la libertad del acusado.

Con respecto a lo sucedido ese día, hay otro agente policial que fue condenado. Se trata de Jorge Ramírez Bogarín, quien fue sentenciado a tres años y seis meses, luego de que se comprobara que disparó con balines de goma a Alicia Cabrera, provocándole heridas en el ojo y la oreja.

También fue condenado a 9 años de pena el suboficial Benito Sanabria, quien disparó en la cara al diputado del PLRA, Édgar Acosta, durante la manifestación del 31M en los alrededores del Congreso.

Don Fidelino: “Esto se veía venir, la Justicia es manejada por Cartes”

Fidelino Quintana, padre de Rodrigo Quintana, dijo sentirse indignado luego de que el juez de Garantías Raúl Florentín ordenara la libertad ambulatoria del hasta ayer único condenado por la muerte de su hijo.

No obstante, Fidelino Quintana dijo que este tipo de hechos se veía venir, habida cuenta de que la Justicia “es manejada por Horacio Cartes”.

“No me sorprende nada de esta gente, esto se veía venir, no me sorprende nada porque realmente son ellos los que están en el poder, Cartes, Llano, son ellos los que mandan y Mario Abdo está de balde, duele mucho porque fue justo en su aniversario, parecería que hicieron a propósito”, sostuvo.

Quintana hizo un llamado a la población y sostuvo que solamente con un cambio radical las cosas serán mejores en el país.

“Ahora con esto creo que solamente un cambio total podría cambiar las cosas. Pedir al pueblo que se despierte, no solamente por Rodrigo, hay mucha injusticia en el país”, indicó.

Sostuvo que la fiscala General Sandra Quiñónez debe dar un paso al costado.

“La Fiscalía ya sabemos que es manejada por Horacio Cartes, Sandra Quiñónez debe irse”, añadió.

Liberación es mensaje de poderosos, afirman

Diputados opositores se pronunciaron sobre la liberación del suboficial Gustavo Florentín, sindicado como el que disparó contra Rodrigo Quintana, causándole al muerte.

El liberal Édgar Acosta dijo que se trata de un mensaje de los poderosos, en vista la coincidencia de la liberación justo con el aniversario del asesinato del joven.

“No son coincidencias. Son mensajes que mandan los poderosos. Fechas especiales para demostrar su poderío. Esto no es justicia, son mensajes para demostrar quién manda en el país”, aseguró.

Acosta lamentó que además el Partido Colorado haya organizado un acto proselitista en el aniversario de la muerte y en la ciudad natal de la víctima.

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, destacó que en cinco años no se haya llegado a juicio oral.

“Lo que ocurrió fue que se compurgó la pena mínima de cinco años. Lo que hay que preguntarse es por qué hace cinco años que fue imputado el policía y aún no se llevó a cabo el juicio oral y público tras cinco años de ocurrido el hecho”, cuestionó la legisladora.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, en tanto, indicó que existe complicidad de colorados con la Fiscalía. “La claque colorada, en complicidad con la Fiscalía, da la impunidad desde que ocurrió este crimen atroz. Esta violencia feroz por parte del Estado ha minimizado el hecho. Que en el aniversario de su muerte la Justicia haya tomado varias decisiones de impunidad son señales de un Paraguay en el cual no queremos vivir. Un país que no responde quién dio la orden (de disparar)”, expresó la parlamentaria.