Indígenas cerraron ruta para exigir asistencia del Gobierno

Los manifestantes explicaron que uno de los mayores problemas es que existen centenares de comunidades en San Pedro que se encuentran totalmente abandonados y el Gobierno no cumplió con las múltiples promesas. Relataron que hay comunidades sin agua potable y que beben agua de arroyo.

PROTESTA. “Si no hacemos una medida de fuerza como esta, nadie escucha nuestro reclamo. El Gobierno no cumple con su promesa y el Indi tampoco ayuda y es por eso, que decidimos salir a la ruta y cerrar en forma intermitente. Si no conseguimos resultado, iremos a la capital”, explicó Elpafrodito Maciel, coordinador de la Asociación de Comunidades Indígenas, que aglutina a 29 comunidades de San Pedro.

La medida de fuerza consideran que es la única manera que el Estado escuchen los reclamos del sector. “Nos concentraremos allí a nivel nacional, es la única manera para que nos escuchen”, destacó Maciel. Otro reclamo, es sobre la entrega de víveres que prometieron las autoridades nacionales, que no se concretó.

La medida de fuerza persiste con cierre intermitente de la ruta, hasta obtener una respuesta favorable. Caso contrario como lo anunciaron vendrán a Asunción para dar a conocer los reclamos y pedidos al Gobierno Nacional.