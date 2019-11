Indi revocó resolución que reconoce deuda de Itaipú con los indígenas

Sauce es una de las 38 comunidades que fueron desterradas de sus territorios ancestrales a orillas del río Paraná por la Itaipú Binacional a principios de los ochenta.

El desalojo de la comunidad Sauce fue impulsado por el empresario sojero Germán Hutz, pariente político del entonces vicepresidente de la República, hoy senador, Juan Afara.

Los indígenas de Sauce huyeron y se refugiaron frente a la reserva Limoy que pertenece a la binacional y allí acampan desde entonces.

A pesar de la instalación de una mesa interinstitucional que buscó en ese momento una solución para la comunidad indígenas, el Indi con Zaldívar a la cabeza siguió boicoteando a los nativos no firmando el reconocimiento del liderazgo de Cristóbal Martínez, quien encabeza junto a su hija Amada Martínez la lucha de los Avá Guaraní Paranaenses para que Itaipú reconozca la deuda histórica.

Investigaciones del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc) respaldan solidamente el reclamo de los indígenas, y son testigos de las penurias que atravesaron a lo largo de los años luego de la expulsión de sus tierras.

“La soledad, angustia y desolación de sentirse alejados de sus territorios tradicionales les valió la auto denominación expresada en guaraní, hendayva (los que no tienen lugar). Los indígenas que fueron sacados de sus tekoha tradicionales para convertirse en los que no tienen lugar, murieron fuera de sus tierras, alejados de sus cementerios y ancestros que quedaron sepultados bajo las aguas del embalse. Sin embargo, los niños y jóvenes, aún cuando sus padres y abuelos fueron obligados a abandonar sus tierras, mantienen viva la memoria de sus parientes y ancestros. Contra viento y marea, las familias del tekoha Sauce lograron mantenerse de pie, contra toda adversidad y siguen con la memoria fresca contando las historias de sus padres y abuelos, de la buena vida que había en la costa del Paraná”, señala el informe antropológico de Jorge Servín, ex presidente del Indi.

Esta semana siguen las reuniones en el Indi y el Congreso buscando una solución.



los narcosojales de itaipú: negociado y destierro binacional (C)