Algunos lo sitúan en el acceso de los militares al poder, otros a la guerra civil de 1947, unos cuantos a la larga dictadura de Stroessner o esta democracia kelembu de tres décadas.

Lo cierto es que en cualquiera de estos parteaguas de la historia se consolidó la indecencia. El del “roba, pero hace” o “es un bandido, pero genera empleos” o “solo quiero ser empleado de las binacionales o vista de aduana” pasando por aquello de acceder a un cargo público sin la idoneidad requerida en la Constitución.

La cantidad de “ajúra galleta”, como diría el canciller Acevedo, hoy forman parte de un ejército de marabuntas dispuestas a engullir todo el presupuesto y todavía no sentirse satisfechos.

Entre estos están maestros que no enseñan y si lo hacen: 7 de 10 de sus alumnos no saben leer ni escribir en el sexto grado, al que llegaron porque el ministerio les ¡obligó a hacerlos pasar para estar bien con las estadísticas! Los médicos, cuyos pacientes se quejan porque pueden estar y no estar en tres lugares al mismo tiempo con los sacrificados enfermos en los hospitales públicos que nunca los encuentran cuando han logrado un turno.

Esta República de la indecencia paga a ricos congresistas combustible para movilizarse en su imaginación cuando en estos dos años no han podido sesionar desde sus casas, pero requieren de millones para moverse del baño al cuarto. A ninguno se le cae la cara de la vergüenza. Consideran natural a esta merienda de vándalos cuyos costos se enjuagan en más impuestos o más deudas. Ni la cuantiosa engullida de 1.600 millones de dólares que dice el BID se perpetra anualmente les ha llevado a reformar a este paquidermo que nada hace bien.

Los indecentes nos han superado.

Han impuesto su lógica de que nada importa y son capaces como los fiscales de lamentarse el recorte presupuestario cuando en realidad, con lo que hacen o dejan de hacer, no deberían ser recompensados salarialmente.

La República de la indecencia está rifando la democracia. Pide a gritos que venga alguien de afuera a corregir entuertos y que gobierne con mano de hierro. No les importa pasar de la concordia colorada a los insultos añetete más feroces, para luego volver a lo mismo en nombre de seguir en el poder. La gran pregunta es: ¿Para qué? Si es para seguir con los indecentes engullidores del presupuesto, eso no tiene ningún sentido.

Entre la ignorancia y la pobreza del pueblo, que son sus consecuencias, hemos acabado con el horizonte común de construir un país decente reconciliado con sus mejores ciudadanos y capaz de animarse a derrotar a sus fantasmas que lo esclavizan y lo marginan.

Hay que acabar con la indecencia y recompensar a los decentes.