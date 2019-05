Inde y Fernando ganan como locales

Inde CG 2

Corrales 1

Alexis López (*)

Independiente mantiene su buen momento de local, donde solo sabe de victorias en este torneo; en la primera fecha venció a Rubio Ñu y ahora la víctima fue el R.I. 3 Corrales de Ciudad del Este.

Estadio: Ricardo Gregor (local Independiente CG). Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Líneas: Guido Miranda y Silvio Alfonso. Goles: 35' Hugo Lusardi, 77' Rubén Tarasco (I); 91' Rogert Díaz (R.I3). Amonestados: 79' Rubén Tarasco y 83' Nery Cardozo (I). Recaudación: G. 1.220.000 por 61 pagantes.

Independiente CG (2): Diego Morel; Aldo Paniagua, Víctor Mareco, Reinaldo Benítez y Mateo Gamarra; José Acosta (69' Iván Vargas), Hugo Lusardi (77' Jordan Santacruz), Claudio Vargas y Nicolás Ruiz Díaz (62' Richard Martínez); Rubén Tarasco y Nery Cardozo. DT: Mario Jara.

R.I.3 Corrales (1): Jorge Chena; Rommel Vera, Cristhian Rojas, Aldo Olmedo y Jonathan Montanar; Cayo Vera (43' Reinaldo López), Aldo Cañete, Rogert Díaz y Ronald Moreno (55' Orlando Mareco); Diego Areco y Jonathan Cañete (27' David Alcaraz). DT: Ramiro Miguez.

Fernando 1

2 de Mayo 0

Osmar Fernández (*)

El Prócer desplumó al Gallo Norteño. El solitario gol del Rojo de Palomar concretó Emmanuel Morales para festejar el segundo triunfo en el campeonato.

Estadio: Emiliano Ghezzi (local Fernando de la Mora). Árbitro: Héctor Bernal. Líneas: Víctor Dávalos y Edilson Florenciano. Gol: 43' Emmanuel Morales (FM). Amonestados: 36' Wilfrido Báez, 47' Enrique Araújo, 64' Joel Jiménez, 73' Milver Aquino, 74' Alexis Mujica y 90' Emmanuel Morales (FM); 14' César Alarcón, 47' Fabio Mendieta, 49' Joel Román, 63' Jorge Jara y 85' Silvio Borjas (2M). Recaudación: G. 3.160.000 por 158 pagantes.

Fernando de La Mora (1): Alexis Mujica; Diego Aguada, Iván Benítez, Guido Verdún y Joel Jiménez; Enrique Araújo (70' Claudio Garay), Emmanuel Morales, Milver Aquino y Jorge Quintana; Ariel Sánchez (60' Juan Villamayor) y Jesús Duarte (34' Wilfrido Báez). DT: José Arrúa.

2 de Mayo (0): Germán Caffa; Richard Escobar, César Coronel, Silvio Borjas y César Alarcón (34' Sergio Mendoza); Fabio Mendieta (46' Joel Román), Jorge Jara, Arturo Aranda y Renato Aranda (67' Pablo Candia); José Verdún y Arnaldo Zárate. DT: Édgar La Araña Denis.

Trinidense 1

Yegros 1

Alberto Cárdenas (*)

Trinidense tuvo todas las de ganar, teniendo chances claras, pero se dejó estar y fue empatado casi sobre el final por el Prócer, que sin hacer mucho, logró la paridad en un campo muy difícil.

Estadio: Martín Torres (local Trinidense). Árbitro: Óscar Velázquez. Líneas: Pablo Ojeda y Aníbal Esteche. Goles: 65' Álex Álvarez (T); 84' Luis Godoy (FY). Amonestados: 37' Carlos Vera (T); 88' Remigio Pérez (FY). Recaudación: G. 2.200.000 por 110 pagantes.

Trinidense (1): Arístides Florentín; Osvaldo Núñez, Armando González, Rober Servín y Guido Pérez; Fernando Agüero (28' Eduardo Aveiro), Carlos Vera Segovia, Juan González (59' Gustavo Legal) y Fredy Ayala; Lucas Ros (46' Álex Álvarez) y Carlos Díaz. DT: Gabino Román.

Fulgencio Yegros (1): Bryan Sbarcas; Víctor Núñez (72' Fulvio Duarte), Jorge Rodríguez, Ángel Alonso y Yimmy Cano; David Ferreira (40' Luis Godoy), César Giménez (75' Remigio Pérez), Roger Medina e Iván González Ferreira; Julio Trinidad y Christian Giménez. DT: Ricardo Torressi.

Hoy. La tercera fecha continúa hoy con cinco partidos. 12 de Octubre de Itauguá, el único con puntaje perfecto, recibe al 3 de Febrero desde las 10.00 (por Tigo Sports).

Desde las 14.30 (nuevo horario), Resistencia recibe a Caaguazú en la Chacarita y a las 15.00 juegan Spvo. Iteño vs. General Caballero de Juan León Mallorquín en Itá, Atyrá FC vs. Rubio Ñu en Atyrá y el clásico, Guaireña FC vs. Ovetense FC en Villarrica.

Principales posiciones: 12 de Octubre (-1), Independiente y Fernando de la Mora 6 puntos, Atyrá FC (-1), 3 de Febrero (-1) y RI 3 Corrales 4 puntos; Rubio Ñu (-1), Guaireña (-1), Iteño (-1) y 2 de Mayo 3 puntos.

(*) Cronistas FA.