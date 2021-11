Indagan un nuevo caso de feminicidio

La inspección del cuerpo está prevista para hoy, en la morgue judicial, donde a través del informe médico se tendrá la conclusión de la causa de muerte.

Entre los procedimientos se realizará la extracción del proyectil del cuerpo de la víctima y se buscará determinar la trayectoria de impacto.

Desde el Ministerio Público señalaron que como principal sospechoso quedó detenido Héctor Farías Pérez, pareja de la víctima, quien alegó a los investigadores de la Policía y Fiscalía que el arma se había caído y disparado, e hirió mortalmente a la mujer.

No obstante, se encontraron indicios que podría tratarse de un caso de feminicidio, como sillas caídas, que hacen sospechar que existió una pelea previa entre la pareja. El reporte preliminar menciona que el arma utilizada era de una empresa de seguridad, donde el hombre se desempeña como guardia; sin embargo, no contaba con autorización para sacarla del lugar de trabajo, por lo que no supo explicar por qué razón la había llevado a la casa.

La hija de 4 años de la pareja fue entregada a familiares por la Defensoría de la Niñez para su cuidado.