Indagan a padres de una niña por abuso

Según la fiscala, la madre estaba en conocimiento de ello y el padre cobraba una suma de dinero por su hija. En una inspección médica a la niña se confirmó que sufrió abusos sexuales. Presumiblemente, los propietarios del inquilinato, un hombre y una mujer, la sometían en forma sistemática y, además, cometían actos frente a la menor cuando el papá la dejaba con ellos mientras iba a trabajar.

En un contacto con Radio Monumental 1080 AM, la fiscala explicó que “ella (por la niña) manifestó que el padre sabía lo que le hacían, porque ella le contaba todo lo que le hacían y le pedía que por favor no le dejara con las personas y los padres incluso la obligaban, la amenazaban que si no se quedaba mientras iban a trabajar, la golpearían. Es la sospecha que manejamos inicialmente“.