Increíble cadena de negligencias alimenta bochorno por liberación

Según datos que se manejan, el túnel de 15 metros fue cavado luego de la pesquisa realizada en el penal el 30 de diciembre y deja al descubierto que las murallas eran vulnerables, con cimiento de poca profundidad y no como exige un recinto penitenciario.

En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Justicia que realizaron la requisa, estos todavía no fueron investigados, como ordenó el presidente de la República. El operativo fue llevado a cabo solo por representantes de esa institución y supuestamente no vieron nada; tampoco se permitió el ingreso de efectivos policiales a los pabellones.

Por otro lado, a pesar de que Cecilia Pérez, ministra de Justicia, se excusó de que supuestamente se está trabajando en equipo, hasta hoy no se hizo cierre de frontera y no hubo batida.

Se va recapturando a algunos reos, pero no a miembros del PCC fugados y considerados de alta peligrosidad. Inclusive, militares que estaban en el perímetro, con una tanqueta frente a la penitenciaría, no se percataron y no reaccionaron. Igual que los policías, de los cuales cuatro del GEO están sumariados por la falta de reacción.

Por otra parte, se suma la nota del 16 de diciembre que envió el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, sobre una posible fuga, y ellos no reaccionaron, alegando que no hubo denuncia formal y que no se emitió nada concreto.

Todo esto concluye en una falta de coordinación que fue reconocida por ambas instituciones y que alegan que ya están buscando cómo solucionar esta falla en el sistema penitenciario.