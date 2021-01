Incierto: Síntomas de Covid-19 con la carga viral negativa

El profesional señaló que hace ocho días comenzó a tener algunos síntomas leves de Covid, como dolor de espalda, fatiga y dificultad para respirar, y al realizarse la prueba el resultado demostró que había tenido coronavirus hacía más de un mes, pero no tuvo ningún tipo de síntoma en ese momento. “Yo fui asintomático en mi primer contagio, no tengo certeza de cuándo me contagié, los doctores calcularon que aproximadamente pude haber tenido el Covid hacía 20 a 30 días. En ese momento no presenté ningún tipo de síntoma ni el más mínimo, no perdí el gusto, no perdí el olfato, ni siquiera tuve rinorrea, yo seguía haciendo mi vida laboral normal, me iba al gimnasio todo normal. Hasta que hace unos ocho días empecé a sentir en el gimnasio cansancio extremo y una dificultad para respirar, dolor de espalda y como yo fui fumador crónico decidí hacerme el chequeo nuevamente”, refirió el profesional.

Fanego sostuvo que por sus antecedentes de fumar por muchos años se realizó unos chequeos para confirmar si era algún problema de los pulmones o si era Covid. “Me realizaron los dos anticuerpos del Covid de la inmunoglobulina G y M, y ahí inmediatamente en la inmunoglobulina G te sale alto el valor cuando tuviste o se confirmó que tuve el Covid, pero en ese momento la enfermedad ya no estaba activa”, aseveró.

HISOPADO

“Yo ya me realicé la prueba del hisopado en un lapso de 20 días atrás porque estuve en contacto con pacientes que dieron positivo, entonces me realicé el control de manera preventiva y esto salió negativo. Los dos test de hisopados salieron negativos, entonces fue un hallazgo casual”, explicó.

Por otro lado, alegó que gracias a que siempre mantuvo los protocolos de salud afortunadamente no contagió a nadie de su familia y que no se deben descuidar los recaudos sanitarios, ya que no hay ningún lapso definido de inmunidad y el uso de tapabocas y el lavado de manos hace que la carga viral sea mucho menor.