Incierto comienzo

No me vengan que se dejó una buena sensación. ¡Pamplinas! El partido ante un equipo cuasiamateur en su juego, aunque superprofesional y con mucho dinero, porque pagan para jugar esta Copa América y son sorpresa.

En el primer tiempo, el resultado fue inmerecido. Pese a que el penal convertido de manera excelente por TacuaraCardozo, la Albirroja mostró vacilaciones en la contención, un equipo demasiado largo, repetidas descoordinaciones entre Rodrigo Rojas y Celso Ortiz, que hicieron que los qataríes pasaran sin marca alguna la mitad de la cancha lo que dejó a Gatito Fernández a salvar un par de situaciones, que bien pudieron haber sido goles, que para el primer tiempo hubiera sido un justo premio, porque no se vio idea de juego de Paraguay.

En el segundo tiempo, acertada decisión de cambiar a un pobre Hernán Pérez, que no aportó nada. Derlis González logró un excelente remate para el 2-0, parcial. Pero el técnico no lee bien los partidos, pasó en los amistosos anteriores y de nuevo ayer. Si estás ganando por dos, y te están ganando las espaldas, tenés que meter un volante más para llenar el vacío. Pero no hay caso, seguimos en lo mismo, a lo que salga. Así no se gana.