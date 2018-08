Incidentes y heridos tras escrache a clan Zacarías en el Este

Paredes denunció por el hecho a seguidores del clan Zacarías, quienes los emboscaron en las cercanías del domicilio, ubicado en el kilómetro 3,5 de la capital altoparanaense.

“Cuando llegamos fuimos recibidos con huevo y cascote por parte de los manifestantes que están a favor de los Zacarías Irún”, expresó Paredes, quien realizó una denuncia en la Jefatura de la Policía local.

La esposa y dirigente esteña dijo que no fueron resguardados por los policías a quienes acusan de defender a los Zacarías y sus seguidores.

El grupo de manifestantes contra Zacarías Irún realiza desde el miércoles una movilización exigiendo la intervención de la Municipalidad a cargo de McLeod.

Valentina Giménez, una de las manifestantes, dijo que ya se pidió resguardo a los manifestantes, pero no fueron escuchados. “Infelizmente vivimos en una dictadura a cargo de Zacarías Irún y su familia. Nosotros respetamos la barrera y no nos hacemos los locos tampoco. Nadie quiere ser mártir o algo por el estilo. Quisimos hacer una manifestación, pero empezaron a tirar piedras”, explicó Giménez.

“Los policías no repelieron eso. Si nosotros hacíamos eso nos tiraban balines de goma y nos corrían con los hidrantes. No sé por qué este comisario Aurelio Marín no previó esto”, refirió.

En efecto, varios testigos de los incidentes relataron que los efectivos policiales se colocaron para custodiar al grupo que tiraba proyectiles sobre los manifestantes y tampoco actuaron cuando aparecieron los heridos.

Comentó que el día jueves incluso un grupo de seguidores de Zacarías amenazó con armas de fuego y que se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Cabe señalar que un grupo de manifestantes de la Comisión Escrache Ciudadano se encuentran en Ciudad del Este para adherirse a los grupos que piden la renuncia de McLeod, a quien acusan de perseguir a los sectores más desprotegidos de la sociedad.