Incendio consume 90 por ciento de una fábrica textil en San Vicente

Las llamas rápidamente se propagaron por todo el local, debido a la gran cantidad de productos combustible, en su mayoría rollos de tela y entre 30.000 y 40.000 trajes, camisas y pantalones.

Mientras la densa humareda negra causó susto a todo el barrio.

El incendio no dejó heridos ni lesionados, pero sí millonarias pérdidas materiales. Al respecto, el dueño de la empresa, Ramón Conges, adelantó que la firma cuenta con seguro. Dijo también que lo verdaderamente significativo es que no haya pérdida humana. También que este siniestro no le va a impedir seguir adelante. “Esto no me va a atajar”, afirmó.

Conges estima que la pérdida rondaría los 4 millones de dólares.

También detalló que fue sacado a los estirones por su hija, ya que se desvaneció debido al humo que ingresó a su oficina.

Al sitio llegaron unos 15 a 20 carros de bomberos voluntarios de diferentes compañías tanto de la capital como de Central, quienes trabajaron exhaustivamente por más de 5 horas para controlar y sofocar el incendio.

También fueron evacuadas unas 8 familias de los alrededores del depósito, por temor a derrumbes o que el fuego se propague hacia sus hogares debido al viento, explicó el capitán Gabriel Alcaraz.

Una de las grandes dificultades en la labor de los bomberos fue el reabastecimiento de agua, debido a la poca presión de la zona y la falta de bocas de expendio de agua en las cercanías.

Asimismo, el capitán Alcaraz señaló que el local no contaba con el sistema de rociadores de agua preventivo contra incendios. Esta situación es una alerta para los inspectores de la Municipalidad de Asunción, quienes son los encargados de controlar y verificar los edificios para certificar o dar los permisos en base al cumplimiento con la reglamentación sobre prevención de siniestros.

Otro punto en contra fue la temperatura alta del caluroso y pesado día que jugaba un factor en contra para el desempeño de los socorristas, que incansablemente buscaban estrategias para controlar el fuego.

El predio afectado está ubicado sobre la calle Capitán Arturo Battilana de Gásperi y Teniente Primero Blas Manuel Garay. El incendio comenzó alrededor de las 9:00. En ese horario se encontraban en el sitio alrededor de unas 60 personas en la fábrica.