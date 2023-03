Incán: Aprueban reprogramación para compra de medicamentos

El faltante repercute en inconvenientes para acceder a la quimioterapia.

Varios pacientes calificaron de injusta la situación y señalaron que la falta de medicamentos y el problema con una cabina del Incán no son los únicos inconvenientes en el sitio, ya que hay otros aparatos que tampoco están funcionando.

El diputado liberal Celso Kennedy dijo que el problema no es la falta de recursos sino la mala administración y la corrupción.

Cuestionó que el tiempo de presentación del proyecto coincide con la época electoral. Aclaró igualmente que daría su apoyo a la propuesta.

“Estamos empezando recién el periodo presupuestario; la institución tiene disponibles G. 122.000 millones de presupuesto; acá no hay problemas de plata, sí un problema de administradores”, refirió.

La diputada cartista Rocío Abed urgió la aprobación porque los pacientes no pueden esperar. “No es que los pacientes oncológicos no quieran esperar, sencillamente, no pueden esperar”, dijo.