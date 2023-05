INC abonó G. 2.000 millones de más en obras adjudicadas

Con fiscalización especial sobre la Industria Nacional del Cemento (INC), la Contraloría identificó pagos irregulares que causarían un daño al erario de más de G 2.000 millones en contratación para mejoras del 2020/2021. Además de movimientos inconsistentes con depósitos en cuentas de terceros de los ingresos que son de la institución. También apunta a la explotación de los recursos públicos por once canteras en el predio de la INC.

Unos G. 2.173.378.572 serían el daño patrimonial realizado por supuestos hechos punibles por la Industria Nacional del Cemento (INC) en el manejo irregular de la adjudicación de montaje mecánico, eléctrico, electrónico y civil para puesta en marcha del ventilador tiro horno III de fábrica Vallemí, por un contrato de G .9.379.562.000, según informe remitido por la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría remitido a la Fiscalía General.

Según el reporte, se verificó que en la ejecución del contrato de la INC existían ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403.207.996 entre lo contratado y lo finalmente proveído en obras. En este punto la INC refirió que por una cuestión de peso del montaje mecánico se justifican unos G. 700 millones, con lo que quedan sin justificación G. 782.127.496, que la INC no pudo solventar con documentación.

Como segunda observación, consta que el contrato que en principio era de G. 8.377.145.000 fue ampliado con una Adenda por G. 1.002.417.000. En este aumento del presupuesto, se apunta que la INC incluyó servicios de obra que ya estaban establecidos en el contrato original. Lo que derivó en una diferencia en el monto del contrato ampliado de G. 604.527.028.

Como tercer punto se encuentra que se incluyeron en la adenda gastos generales no acordes a los del mercado, inclusive a los del contrato original, dando lugar a una diferencia de valoración del monto de G. 165.643.548.

Canteras irregulares. Según verificación in situ en Vallemí, Concepción, se constató la extracción de piedras de las canteras de la INC realizadas por unos once ocupantes particulares que hacen usufructo de forma irregular del predio, de los cuales dos además extraen piedras de la cantera sin contrato alguno y sin pago de canon o alquiler en detrimento de los recursos naturales de la INC.

Las canteras serían de Édgar Federico Insfrán, Felipe Acosta, Cristino Agüero, Insucal, Norma Blanco Irala, Feliciano Escobar, Pedro Bauman, Fátima Rodríguez Ortega. Darío Báez, Dolomita SACI, de Óscar Miguel Rodríguez Delvalle y finalmente Carlos Luis Echauri Ortiz, que llevan en promedio más de 30 años de uso. Y se encuentran en Cerro Santa Helena, Tres Cerros, Yaguareté Cuá y Cerro Tigre. Algunos ocupan entre una y dos hectáreas.

A terceros. Ingresos por ventas de la INC por G. 7.074.700 de marzo, julio y agosto de 2021 fueron depositados en una cuenta bancaria de terceros y regularizados recién en el ejercicio fiscal 2022. Según la FEI, el dinero pasó por cuentas de Financiera el Comercio a nombre de Cooperativa Cerro Tigre Limitada y Agripino Areco, antes de ser asentadas en las oficiales de la INC casi un año después.